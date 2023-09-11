海關屯門搗毒品倉檢$1900萬可卡因　拘33歲男司機控販毒周二提堂

海關昨日（10日）在屯門掃管笏進行反毒品行動，搗破一個毒品儲存倉，檢獲24公斤懷疑可卡因，市值約1,900萬元，並拘捕一名33歲男司機。該名男子已被控以一項販運危險藥物罪，明日（12日）在屯門裁判法院提堂。



海關在屯門搗破一個毒品儲存倉，檢獲24公斤懷疑可卡因，市值約1,900萬元。

海關表示，人員截查涉案男子搜查時，在其身上沒有發現任何違禁品，但認為有可疑，遂押解他到附近一個單位再搜查，結果檢獲該批懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子。海關毒品調查科高級調查主任向秉龍表示，涉案單位由被捕男子自今年3月起租用。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送；業主出租單位前，亦應盡量去了解租客的背景及職業，以及租用單位的用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。