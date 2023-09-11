尖沙咀名人站劫案｜警飛鵝山拘19歲巴基斯坦男　20隻名錶全部起回

今日（11日）下午約3時48分，尖沙咀廣東道16號「名人站」遭3名戴口罩的非華裔男子持刀、鐵槌行劫，掠走多隻手錶等貨物，總值約370萬元。劫匪得手後乘一輛銀色七人車往梳士巴利道方向逃去。據了解，案發後約一個半小時，警方於飛鵝山以涉嫌「搶劫」罪拘捕一名19歲巴基斯坦籍男子，並在叢林中檢獲一個背囊，起回案中全部失物，包括20隻價值370萬元的名錶。案中仍有兩人在逃。



尖沙咀廣東道「名人站」遭多名匪徒持刀槌行劫，事後一把懷疑涉案利刀跌於店外地面，警員以證物袋裝起。（朱永倫攝）

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情指，今日尖沙咀廣東道16號一間售賣名牌手袋及鐘錶的店舖，遭3名戴口罩的非華裔男子持刀、大鐵槌行劫約半分鐘，並掠走20隻名錶，價值370萬元。劫匪得手後乘一輛掛有假牌的銀色七人車往梳士巴利道方向逃去，現場遺下一把刀及大鎚。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山作部署。約案發一個半小時後，警方成功於飛鵝山山腳，拘捕一名19歲巴基斯坦籍涉案男子；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。鍾雅倫指，案件仍有兩名疑犯在逃。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情。（朱永倫攝）

現場消息稱，有目擊者見到涉案男子全部為中等身材，當時穿上深色連帽外套、戴口罩，下車後即手持長形物品衝入錶行，不久後便離開該店登車逃去，目擊者於是報警。

現場所見，遇劫錶行內有飾櫃遭打碎玻璃，一個大鐵槌被棄於一個飾櫃內，一把刀則跌於店外地面，已被警員以證物袋裝起。店門地面遺下兩隻手錶，據悉分別約值10萬元和4萬元；另有一個價值約6,300元LV袋的價錢牌跌在地上。有探員進入錶行調查，另有警員在附近大廈查看閉路電視錄影，追尋劫匪身影。