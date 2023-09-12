警國安處再查許智峯家人　外父外母步出警署後不發一言離開

近日在澳洲獲通過成為律師的前立法會議員許智峯涉嫌煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，被懸紅100萬元通緝。消息指警方國安處今早（12日）上門帶走許智峯外父、外母及大舅助查。相信是許智峯外父外母的一對男女，下午2時許步出青山警署，快步沿輕鐵站再往兆禧苑方向離開，全程不發一言。



據了解，國安處人員於9月12日突擊搜查許智峯外父、外母及許妻子的大哥位於元朗區的住所，並分別將他們帶返青山及元朗警署調查三人是否仍然與許智峯有任何形式的聯絡或是金錢往來。國安處高度重視案件，會繼續就其餘被通緝人士的在港聯繫人或代理人展開調查，深入追究相關人士的罪責。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

警方國安處早前表示，許智峯（41歲）涉嫌干犯國安法第21、23和29條，即煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指出他多次在海外透過各類平台、包括社交媒體和新聞媒體，以及發起「香港約章」，鼓吹香港獨立、台灣獨立，推動所謂公投，煽動推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國基本制度，和勾結外國反華政客和組織，請求外國對香港和中國進行制裁等。

許智峯早前在社交平台發帖，透露自己向澳洲的律師會及法庭申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令後，仍獲裁定有良好品格，在南澳州最高法院宣誓後，獲法庭頒令正式認許他為律師。