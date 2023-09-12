遊港韓國直播主港鐵站內疑遭非禮　46歲印度裔男子被捕

一名韓國直播主遊港期間，於深夜時分在中環遭南亞裔男子在街頭搭訕，其間對方作出騷擾的動作，更一度將她壓向港鐵站的牆壁，懷疑曾觸及其胸部。警方重案組經過調查，拘捕一名46歲印度裔男子涉嫌非禮及作出有違公德的行為，稍後召開記者招待會交代案情。



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滋擾過程全直播上網，可見該名韓國女直播主於深夜時份，在中環畢打街準備搭電車到西邊街站的酒店，一名南亞漢向她搭訕，研究電車班次，雙方交談數分鐘後懷疑電車已過尾班車，南亞漢指他居住堅尼地城，與女直播主是同一方向，兩人遂一同前往搭地鐵。惟由街頭走至中環港鐵站期間，南亞漢做出不少有肢體接觸的行為，一時將手搭在女直播主膊頭，一時翹其手臂。

女直播主受驚指「不要翹我手臂（please don't hold my arm）」，南亞漢則在其耳邊不斷說「我獨自一人，跟我來吧（ I am alone, come with me）」，並不斷貼近女直播主，女直播主拒絕指「不，我不是獨自一人（No,I am not alone）」，但南亞漢未有停手，女直播主一度於港鐵站內被壓在牆邊，南亞漢更疑出手伸向女子胸部位置，女直播主被嚇得花容失色，伸手推開對方，並大叫求助「please help me」，南亞漢最終朝站外逃走。

警方留意到相關網上片段後，已主動嘗試聯絡片段中的女子了解；同時亦接獲市民就有關片段的報案，指懷疑一名女子在中區被一名男子非禮，案件交由中區警區重案組第二隊正跟進了解。警方經過調查，拘捕一名46歲印度裔男子，涉嫌非禮及作出有違公德的行為。