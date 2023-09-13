中秋國慶假期臨近　海關打擊冒牌應節產品　檢假X.O酒拘7人

因應中秋及國慶假期臨近，香港海關加強打擊售賣冒牌應節物品，搗破售賣冒牌烈酒店舖及儲存中心，突擊搜查7間店舖及3個儲存倉，檢獲230支冒牌烈酒，市值約34萬元，並拘捕7人。案中檢獲的均為同一商標的假冒X.O酒，海關表示會加強巡查，繼續打擊應節食用品的冒牌活動。



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海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文講述案情，指海關早前接獲舉報，指有店舖懷疑售賣冒牌烈酒，經過深入調查及在商標持有人協助下，海關昨日（12日）採取執法行動，突擊搜查7間分別位於筲箕灣、尖沙咀、長沙灣、荃灣及屯門的店舖，以及1個位於上環商廈單位、2個位於長沙灣和紅磡工廈單位，檢獲約230支懷疑冒牌烈酒，共約190公升，估計市值約34萬元。

行動中拘捕4男3女，年齡介乎20至58歲，包括4名店舖負責人及3名員工。他們涉嫌違反商品說明條例，現正保釋候查。案件仍在調查中，正在追查來源，不排除更多人被捕。海關發現部分涉案商戶有兩個特點，首先以指定經銷商作招徠，是次檢獲的烈酒價值介乎450元至7200元之間，是正貨價錢的6至7成，店舖向顧客訛稱是指定經銷商的行貨，以低於一般的價錢吸引消費者，以假冒真蒙混消費者。另外此批假酒包裝外觀印刷精美，仿真度頗高。

案中檢獲的均為同一商標的假冒X.O酒。海關提醒顧客可以留意正貨有透明樽身標記，另外有文字線條相當清晰、印刷精美的激光鐳射標記；反之，假貨有相似標記但沒有透明效果，激光鐳射標記文字線條較為模糊，亦都容易甩色。海關在收到舉報後短時間內採取執法行動，相信只有極少量流入市面。

隨着中秋節及十一黃金周來臨，市場對烈酒需求上升，不法分子趁機促銷冒牌產品，海關於是採取特別行動打擊。因為冒牌烈酒會直接被市民飲用，海關相當關注其安全性及品質，會將懷疑冒牌酒送到政府化驗所檢查是否有對人體有害的物質。海關提醒消費者光顧信譽良好的店舖，如有疑問應向商標持有人或代理查詢；商戶採購時亦要小心謹慎。

任何人銷售或為商業用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。