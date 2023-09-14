紅雨冧護土牆　石澳道近爛泥灣來回全封　政府派員助居民海路離開

天文台在今日（14日）上午5時55分發出紅色暴雨警告信號，本港多處出現水浸、塌樹及路陷，各區道路受事故影響而封路或改道，運輸署提醒市民出門要留意。其中石澳道近爛泥灣因為冧山泥，來回全線需要封閉，城巴9號線暫停。



現場消息指，石澳道一幅世紀黑雨後新建約四呎高的護土牆，今早因大雨被沖散。當局恐防有危險，因此封路。

民政事務署宣佈早前石澳道近爛泥灣路坍塌位置清晨受暴雨影響，坍塌位置擴大。考慮到行車安全，警方已於今早封閉石澳道。政府正密切關注石澳情況，有關部門正勘查有關位置，並會盡快進行搶修。 南區民政處已動員南區關愛隊出動到石澳，協助石澳居民。

如有迫切需要離開石澳的居民，政府會協助居民緊急由海路離開。政府亦已透過關愛隊和村代表向石澳居民發放最新信息。南區民政處熱線電話為2553 3130。

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運輸署宣佈因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段須暫時封閉﹕耀興道的全線(來回方向)、舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線。石澳道近爛泥灣的全線(來回方向)封閉，城巴第9號線暫停服務。

另外因路面有積水，東區走廊(往柴灣方向)近和富中心、東區走廊(往中環方向)近北角消防局的部份行車線現已封閉。【0850部份行車線現已解封，車龍有待消散】

受影響巴士及專線小巴路線須改道如下：服務耀東邨的城巴第77號線及隧巴第110及606號路線須改道行駛，不經耀興道(興東邨/耀東邨/東盛苑)；蓮麻坑路近國際橋警崗的部分行車線收窄，新界專線小巴第59K號線改以國際橋警崗為終點站。

司徒拔道近門牌53號及黃麻角道近聖士提反灣實施單線雙程行車。

因道路事故，大埔公路–沙田段（往大埔方向）近沙田馬場的部份行車線現已封閉。

至於較早前因塌樹，由獅子山隧道公路(往沙田方向)通往紅梅谷路的支路的唯一行車線現已解封。