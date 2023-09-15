黑雨水浸｜舂坎角炮台被淹浸多日　如大型水池　工人封路鞏固斜坡

上周本港經歷了「世紀暴雨」，多區發生水浸、路陷及山泥傾瀉，赤柱舂坎角公園及二級歷史建築舂坎角炮台亦有嚴重水浸。今早（15日）《香港01》記者到現場了解情況，但通往舂坎角公園的唯一通道舂磡角道因山泥傾瀉而封閉，工人圍封路口，並繼續清理及做斜坡鞏固工程，圍欄上亦貼有通告，寫有「斜坡保養工程進行中，不便之處敬請原諒」、「非相關人士請勿內進」等字眼。



記者隨後航拍現場環境，可見舂磡角道現時仍有大量泥沙、石頭擋路，尚待清理。而舂坎角公園及炮台嚴重水浸，公園及半圓形水泥掩護體內有大量積水，至今仍未水退，儼如一個水池，淹沒了公園的石桌及石椅，水中有少許雜物在飄浮。



舂坎角公園及炮台嚴重水浸，公園及半圓形水泥掩護體內有大量積水，儼如一個水池。（翁鈺輝攝）

《香港01》向多個部門查詢，古蹟辦指已聯絡相關部門跟進炮台的情況，並會在可行的情況下派員到現場視察，及從文物保育角度就維修工程提供技術意見。而康文署周三（13日）與相關部門實地視察，但由於山泥傾瀉頗為嚴重，待斜坡維修工作完成後，康文署會盡早安排舂坎角公園的維修工作。

建築署指，9月8日晚接報舂坎角公園附近有山泥傾瀉事故，涉及斜坡面積約15米乘15米，斜坡下方行車道被塌石及山泥堵塞，行車道亦有積水，事件中無人受傷。周三（13日）署方已清除行車道積水，並與土力工程處、路政署及康樂及文化事務署到場視察及訂定山泥傾瀉的處理方案。昨日（14日）安排清理鬆脫山泥及進行噴漿工程，預計有關工程可於數日內完成，其後路政署會安排移除路面泥石及按需要修葺路面。

路政署指，9月12日接獲康文署通知，舂坎角道最南端一段只通往舂坎角炮台及燒烤場的路段，因山泥傾瀉受阻。由於受阻路段長約200米，共有兩處地點出現山泥傾瀉，待土力工程處完成有關斜坡的評估，以及建築署完成緊急斜坡鞏固工程後，路政署會安排承建商在安全的情況下，協助移除由涉事斜坡塌下的路面泥石。

2009年12月舂坎角炮台獲評為二級歷史建築

赤柱舂坎角炮台約建於1938年，原隸屬英軍東海岸射擊指揮部，炮台原本設有兩層。戰後，上層炮台被拆毀，現只保留下層炮台，當中包括半圓形水泥掩護體和兩個探射燈台。舂坎角炮台於2009年12月獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。舂坎角炮台位處未批租或撥用的政府土地上。