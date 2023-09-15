警方多部門聯合行動　搗破旺角賣淫場所和毒窟　拘24男女

警方表示，旺角警區行動部、反三合會行動組、雜項調查隊、特別職務隊及西九龍總區機動部隊，昨日（14日）在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，總共巡查21間處所，截查375名男子及357名女子，搗破一個賣淫場所和一間毒窟，拘捕24人，所有被捕人現正被扣留調查。



警員在奶路臣街一幢大廈搗破一個懷疑賣淫場所，總共檢獲4支漱口水、33個未使用的安全套及約7,000元現金，該場所內一名48歲姓張本地男子涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」及「管理賣淫場所」被捕，另外8名內地女子年齡介乎27至36歲，則涉嫌「違反逗留條件」被捕，當中一名35歲女子亦因「未攜帶身份證明文件」被捕。

（警方提供）

另外，警員亦在上海街一幢大廈搗破一間懷疑毒窟，拘捕一名52歲本地姓陳女子涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」，另外12名本地男子及一名本地女子，年齡介乎32至68歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕，當中一名61歲男子亦因「未攜帶身份證明文件」被捕。善員亦在該單位內檢獲一批證物，包括約64克海洛英、約1,000元現金及一批懷疑用作吸食毒品的工具，行動中檢獲的毒品市值約5.6萬元。

此外，警員在西洋菜北街一間酒吧拘捕一名34歲本地姓歐男子涉嫌「未攜帶身份證明文件」。