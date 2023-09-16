小麻鷹抓魚遭魚絲扯住跌落水險死　嘉道理農場照顧10天放歸大自然

嘉道理農場暨植物園今日（16日）於社交媒體facebook分享一則故事，講述一隻小麻鷹從險死到獲救，再重回大自然的經歷。該隻被命名為「小新」的年幼麻鷹，於8月13日在新田一個池塘抓魚時，被釣魚線扯住並跌進水中，因羽毛被浸濕無法飛行險死，幸被漁民發現救起，並通知愛護動物協會。小新被送至嘉道理農場野生動物拯救中心，證實沒有受傷，吹乾羽毛後已變得活躍和靈敏，並在接受10天的康復療程和補充足夠的營養後，放歸大自然。在野放前，農場人員在小新的腿上安裝了金屬環，增加日後觀鳥人士重遇小新的機會，同時也有利於研究人員了解本地麻鷹的行為以及牠們的行蹤。



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嘉道理農場暨植物園於文中指出，當日一名漁民發現小新在魚塘中受困，牠的羽毛被浸濕，以致無法飛翔。漁民把牠帶回陸地時，小新已精疲力竭，而且反應遲鈍，他因此致電愛護動物協會尋求幫助。亦有一位目睹事件的觀鳥者在社交媒體發布帖文講述事發經過，指該隻麻鷹原本從池塘抓魚，但被連接在魚塘底的釣魚線扯着。麻鷹遭到阻滯，牠一直拉扯，直到筋疲力盡後掉進水裏。

當小新被送達野生動物拯救中心時，渾身濕透、體溫稍降，動物護理員為牠擦乾身體，並注射皮下液體以補充水分。小新被吹乾羽毛和回復正常體溫後，變得活躍和靈敏，甚至試圖咬護理員的手、毛巾和吹風機的電線。護理員認為這是個好徵兆，表示小新身體狀況已經好轉。經過一天的休息後，獸醫團隊為小新麻醉並進行全面身體檢查，包括X光檢查，幸好小新沒有受傷。經過10天的康復療程和補充足夠的營養後，嘉道理農場把小新帶回新田野放。

農場表示，在野放前，他們在小新的腿上安裝了金屬環，並在雙翼配上標示「63」的翅膀標籤。這是自上月的麻鷹翅膀標籤項目開始以來，第五隻被配上標籤的麻鷹。翅膀上的標籤可讓人從遠處發現麻鷹，增加觀鳥者和公眾人士重遇這隻雀鳥的機會。這不但能提供獲救雀鳥是否存活的重要資訊，更有助研究人員進一步了解本地麻鷹的行為以及牠們在本地及鄰近地區的行蹤。