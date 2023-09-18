證監會點名警告JPEX　消息：林作被捕

證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。

消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被商業罪案調查科拘捕。他較早前到警署提供資料釐清與JPEX關係。



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虛擬資產交易平台JPEX，有傳用戶無法提取資金，亦有用戶指JPEX將提款額度最高限制為1,000 USDT（美元穩定幣），手續費改為999 USDT。JPEX上周四（14日）發出聲明指，就階段性開放提幣上限，平台已成立專案小組，並等待證監會（SFC）回覆。證監會翌日反駁，指證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸；同時強調JPEX的聲明、以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會已將案件轉介警方。

警方接獲證監會轉介，交由商業罪案調查科跟進。消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被商業罪案調查科拘捕。他較早前到警署提供資料釐清與JPEX關係。

證監會於周三發新聞稿後，林作周四凌晨於IG發文，指出其本人及林作OTC不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所。（林作IG）

證監會列六大疑點 要求網紅停止推廣

證監會周三（13日）表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外場外找換店（OTC）積極推廣。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體，一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 證監會又列出六大可疑之處：

(1) JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

(2) JPEX為其部份產品提供極高回報。

(3) 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

(4) JPEX提供的部份產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

(5) JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

(6) 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會發聲明後，JPEX在網站回應，指之前公告稱「有意」申請香港牌照，正準備文件，尚未提交申請。