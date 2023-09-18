林作涉JPEX案被捕｜回顧惹火言論　兇案抽水被炒　與鍾培生打擂台

警方商業罪案調查科拘捕林作，涉嫌與證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件有關，並赴林作位於中環娛樂行的辦公室進行搜查。林作為近年的出位人物，言論惹火，不時登上港聞及娛樂新聞版面。他先以「清洪弟子」、「麥明詩舊愛」映入市民眼簾，後來放棄執業大律師轉戰多個行業，每個轉折都猶如連續劇。他加入保險界擔任財務策劃顧問，卻因「抽水」荷里活廣場謀殺案被保險公司解僱。其後他轉戰虛擬貨幣，7月宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在講座上推介JPEX。



林作本身有官司在身，因不小心駕駛被法官裁定罪成，罰款 2000元。他不服審判結果，決意上訴至高等法院。而今次林捲入JPEX案，被商業罪案調查科拘捕。



▼多圖．林作被警方押往中環娛樂行辦公室搜查▼

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33歲林作經常發表出位言論，亦因與其藝人女友的八卦而不時出現在娛樂新聞中。他曾獲大律師資格，師承資深大律師清洪。申請放棄執業後轉戰多個行業，偶爾也會參與娛樂圈工作。 林作在2017年2月與遵理學校簽約十年成為IELTS課程講師，成為海外雅思（IELTS）課程教師和教育顧問。他於2021年曾與「香港電競之父」鍾培生引發網上罵戰，繼而於擂台上面打拳決一勝負，最後由鍾培生獲勝。

自2020年4月起，他加入保險界並在英國保誠擔任財務策劃顧問，直至 2023年6 月，他在社交媒體上發表有關於荷里活廣場謀殺案的發言，並參考疑兇造型惹爭議，被指作不當言論而被英國保誠解僱。

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其後他轉戰虛擬貨幣，7月宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在講座上推介JPEX，以月租26萬元承租中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC。JPEX被證監會點名旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。

林作較早前到警署提供資料釐清與JPEX關係，否認是合夥人，聲稱「想出嚟做到有效嘅一個幫人討回公道的角色」，卻在今早（18日）被商業罪案調查科拘捕。警方赴林作位於中環娛樂行的辦公室進行搜查，於中午12時許，警方於辦公室檢走大疊現鈔及多箱證物，而林作由相信是律師的男子陪同下，被兩名探員押解上警方私家車，被帶往中區警署。

林作早前亦曾惹上官非。林去年6月駕駛紅色跑車，駛至中環中環長江集團中心停車場時撞柱，被控一項不小心駕駛罪。林作早前否認控罪，本年3月10日在沙田裁判法院被判罪成，以罰款2000元。林作不服，決意上訴至高等法院，稱：「今次罰款2000蚊對我嚟講就唔係好貴，當然我係唔應該畀，啱唔啱呀！不過我上訴硬，坦白講係過程一部分，呢度唔係完結嚟，呢度只係上半集，下半集我哋就會去到金鐘高等法院見。變咗呢2000蚊只係好似供保險咁擺喺度啫。」

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證監會於周三發新聞稿後，林作周四凌晨於IG發文，指出其本人及林作OTC不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所。（林作IG）

證監會列六大疑點 要求網紅停止推廣

證監會周三（13日）表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外場外找換店（OTC）積極推廣。證監會闡明，JPEX集團旗下的實體，一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 證監會又列出六大可疑之處：

(1) JPEX在其網站聲明，它是「一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」。它在其網站及本地社論式廣告中聲稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，而這實際上與事實不符。

(2) JPEX為其部份產品提供極高回報。

(3) 證監會接獲散戶投資者的投訴，並注意到媒體報道，指有散戶投資者未能從在JPEX開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。

(4) JPEX提供的部份產品似乎是涉及虛擬資產的安排，例如在證監會的虛擬資產交易平台監管制度下不被允許的虛擬資產「存款」、「儲蓄」或「收益」。

(5) JPEX在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作，並獲該公司投資，而事實上該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。

(6) 網紅及場外找換店在社交媒體上作出了虛假或具誤導性的陳述，指JPEX已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。

證監會發聲明後，JPEX在網站回應，指之前公告稱「有意」申請香港牌照，正準備文件，尚未提交申請。