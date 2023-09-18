金鐘The Henderson地盤墮吊船兩傷　一人疑無安全帶隨船28樓墮地

金鐘一地盤發生墮吊船意外，兩人受傷。今午（18日）約2時42分，警方接報美利道一地盤有吊船墮下，其中一人一度被困。救援人員趕至，先將一名男傷者送往瑪麗醫院，他送院時清醒，並手持電話；其後另一人亦獲救，在地盤內被送上救護車，同樣送往瑪麗醫院救治，送院時戴上氧氣罩，並要以頭箍固定頭部。現場所見，涉事地盤為「The Henderson」，根據資料，該地盤由恒基兆業地產的商業項目。

據了解，兩名受傷工人事發時在28樓的吊船上進行升降機建造工程，惟吊船突然墮下至地面，其中一人疑未有戴上安全帶，結果墮吊船跌下；另一人則因有配戴安全帶而未有墮下，幸兩人均清醒送院。



金鐘美利大廈重建地盤疑有吊船墮下，其中一名傷者送院救治。（馬耀文攝）

警方表示，於今午約2時42分接獲涉事地盤工人報案，指兩名分別姓雷及姓梁男工人（均48歲）在一樓層外工作期間，所乘搭的吊船突然墮下，其中雷男連同該吊船下墜至地面。救援人員接報到場，消防將雷男救出，他盤骨及手受傷，連同四肢擦傷及感頸痛的梁男，均清醒被送往瑪麗醫院治理。人員初步調查相信案件無可疑，案件列作工業意外。

據了解，涉事地盤為美利道停車場大廈重建地盤，2012年恒基兆業地產宣佈該商業項目名為「The Henderson」，預計在2023年落成，因外型酷似鬚刨，未正式落成已成為該區新地標。

恒基兆業地產回應事件指，集團對今次事故的兩名電梯承辦商工人表示深切慰問。從總承辦商初步了解得知，發生事故升降機槽內的工作平台乃外判電梯公司的作業工具，電梯公司現正研究意外發生原因。集團於事發後已經有負責項目主管在地盤現場及醫院跟進。

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工業傷亡權益會在facebook指，涉事兩名工人懷疑在𨋢膽內的吊船上工作，期間吊船墮下，兩人受傷，其中一人傷勢較嚴重，留醫深切治療部（ICU）。工權會對意外表示震驚，促請勞工處徹查意外原因及公布調查結果。