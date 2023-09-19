65歲攝影大師田進福大東山影日落　落山暈倒不治　業界發文悼念

昨晚（18日）7時許，一名65歲姓田男子疑行山期間倒臥在伯公坳鳳凰徑第二段，不省人事。救援人員接報趕抵，將事主送往北大嶼山醫院搶救，惜終告不治。消息指，死者為攝影師田進福。據了解，田昨午2時前往大東山拍攝日落，晚上6時曾致電女友表示準備落山，但其後被行山人士在山坡昏迷不醒，額頭及背部有傷，懷疑由大東山往東涌道落山期間暈倒受傷，案件現階段無可疑，惟死因有待驗屍確定。



多個攝影專頁發文悼念，包括出版社EastPro。今日（19）凌晨EastPro在Facebook專頁發文，指失去一位令人敬重的好友，並指田進福的才華和奉獻得到國際攝影界的認可，田亦獲得許多國際攝影獎項，包括著名的國家地理獎項。EastPro形容：「他的演講和攝影展覽吸引了來自各地的人群，用他獨特的視覺和藝術才華迷住了觀眾。」



出版社EastPro 證實本地攝影師田進福逝世。（East Pro Facebook專頁圖片）

田進福逝世後，其個人Instagram 帳號疑由親友接管，今日凌晨發表最新帖文，寫上：「2023年9月18日，田進福逝世，我愛你」，數百網民紛紛留言致哀。不少Facebook專頁與及網民亦在社交平台發文悼念，形容香港失去一名偉大的風景攝影師。

田進福逝世後，數百網民紛紛到其Instagram留言致哀。

田進福是本地攝影師，正職做設計，其作品曾入圍《國家地理雜誌》舉辦的「2017年度國家地理旅遊攝影師大賽」，入圍作攝於香港。而田進福於2013年借朋友的數碼相機去旅行，才開始踏進攝影的世界，其後他拿着相機到家附近的山上拍照，並透過互聯網自學攝影，與其他攝影網友交流技術，又不時發掘新拍攝地點，其作品多次獲得攝影獎項。

2020年，田進福舉行攝影展及出版攝影集《Made in Hong Kong》，即香港製造的意思，作品全部挑選他在香港拍攝的照片，封面是一張青馬大橋的照片，橋面伸延進入馬灣海峽上的濃霧中。當時他接受《香港01》訪問時解釋，香港作為一個國際城巿，依賴機場與世界連接，1997年以前是啓德機場，現在是赤鱲角機場：而通往赤鱲角，則靠一條青馬大橋，青馬大橋就是比喻現今中國主權下的香港。橋上車輛往來，有的衝衝進迷霧，有的自陰霾中走出來，香港人正駛向何方，也許每位觀眾有不同的解讀。