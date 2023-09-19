毒販利用Telegram賣大麻產品　警拘16人包括3名抽佣販毒的士司機

警方毒品調查科於9月17至19日進行代號「寒沙」的打擊毒品行動，偵破一宗利用Telegram招攬生意的案件，搗破4個毒品儲存倉並檢獲大批懷疑大麻製品、CBD產品、迷幻蘑菇等，市值約260萬元。行動中，探員以「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」罪拘捕14男2女，當中包括3名的士司機。警方批評被捕司機以駕駛的士作掩飾「掛羊頭賣狗肉」，成為毒品餐車的行為十分可恥，打擊的士業界聲譽。



+ 3

毒品調查科署理高級警司譚威信表示，近來不時有新聞報道青年人吸食大麻，或者小孩誤服大麻類製品等事件，情況令人關注，警隊致力打擊毒品，包括大麻及其有關製品。自今年2月初，含大麻二酚（CBD）的產品，亦已立法規管。根據香港法例第134章危險藥物條例，任何產品含有大麻二酚成份，均視作危險藥物，即是毒品。

警方留意到有毒販利用社交通訊軟件平台開設群組，公然招攬會員，向其他人出售大麻及含有大麻二酚（CBD）成份的產品，隨即展開相關調查工作及部署一項名為「寒沙」的行動。過去兩日行動收網，瓦解一個販運大麻及CBD產品的集團，搗破4個毒品儲存倉庫，拘捕15名人士，並扣查4架的士及一架私家車，檢獲大麻及相關毒品約值港幣260萬元。

毒販利用Telegram賣大麻產品

自今年7月，警方留意到有毒販在即時通訊平台Telegram，開設一個專門介紹和售賣大麻及CBD的頻道，以及一個同名討論群組。頻道及群組自2022年11月開始營運，毒販利用相關平台，向他人出售大麻及CBD產品。經過深入調查及分析，警方相信相關平台是由一個具規模的販毒集團操控。此販毒集團安排「一站式一條龍」服務，先在Telegram頻道刊登售賣大麻及CBD產品廣告，然後安排購買毒品人士下單，其後將毒品運送到購買人士指定的地方進行交易。另外，警方發現販毒集團為了掩人耳目，夥拍一批的士司機，接載成員運送毒品予購買人士。

警方見時機成熟，於是在9月17至19日採取一連串拘捕行動。毒品調查科行動組總督察湛耀光講述行動細節，首先探員在9月17日晚上，分別於沙田、長沙灣、紅磡及中環，拘捕7名人士（6男1女）「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」等。探員亦搗破一個位於沙田的毒品儲存倉庫，檢獲大約550克大麻花、一批大麻精油、一批懷疑CBD朱古力，以及一些毒郵票。

於9月18日，探員分別在佐敦、荃灣、沙田、觀塘、柴灣及粉嶺，拘捕另外8名人士（7男1女），罪名是「串謀販運危險藥物」和「販運危險藥物」，搗破3個毒品儲存倉庫，檢獲大約100克大麻花及大批CBD產品，包括大麻朱古力、大麻精油、大麻煙油和大麻糖等。另外亦檢獲867克大麻精，以及250克迷幻蘑菇。至9月19日，警方再拘捕多一名男子。

整個行動警方共拘捕16人，分別為14男2女，年齡介乎23至68歲，其中8名被捕人已被分別暫控「串謀販運危險藥物」或「販運危險藥物」罪，於明天（9月20日）在沙田裁判法院及西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人獲准保釋候查。

3的士司機抽佣販毒

根據調查，被捕人士當中包括集團主腦和骨幹成員。另外有人負責在Telegram頻道接收毒品訂單、有人負責管倉、有人負責包裝毒品。其中，有3名被捕人士是職業的士司機，負責駕駛的士和協助其他成員運送毒品；亦有兩名毒品買家被捕。拘捕行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

湛形容是次行動，成功以「全鏈條打擊方式」瓦解這個活躍於Telegram提供一站式販賣大麻及CBD產品籌集團。警方會針對此販毒集團和成員進行財富調查，循「洗黑錢」嘅方向，進一步打擊他們的販毒得益。警方留意到有的士司機，利用職業身份與販毒集團合作，以駕駛的士作掩飾「掛羊頭賣狗肉」，成為毒品餐車進行販毒活動。的士司機接單後就可以得到佣金，招攬方式或由其他人介紹或者認識犯罪集團成員。湛批評參與販毒的的士司機行為十分可恥，打擊業界聲譽。

警方亦發現販毒集團，將一批大麻朱古力重新包裝，假扮成北美地區有售的大麻朱古力品牌，以謀取暴利。毒販非法出售大麻毒品之餘，更為謀取更高利潤進行欺騙，以平價貨當貴價貨賣。是次檢獲的大麻毒品，相信是經貨運途徑流入本港，來源地則有待進一步調查。

譚威信提醒市民「大麻係毒品」，相關CBD產品亦是毒品。根據香港法例第134章危險藥物條例，以任何形式販運或管有毒品，均屬違法。另外，在網上世界或社交平台等與他人達成協議，提供或獲取毒品，亦可能觸犯「販運危險藥物」罪，一經定罪最高可判處終身監禁，希望大家不要以身試法。警方會繼續以情報主導方式進行調查，包括今次行動中的Telegram頻道及群組，會跟進他們的管理員、擁有者以至會員。

警隊毒品調查科會繼續打擊任何形式販毒活動，亦會加強網上巡查，以防毒販有機可乘，將毒品出售，甚至賣予青少年，禍害香港、荼毒下一代。除執法行動外，毒品調查科為配合今年9月至11月期間嘅「禁毒季2023」，將會展開一連串禁毒宣傳活動，向市民大眾，尤其青少年宣揚禁毒訊息，提醒大家「毒品、咪制」。