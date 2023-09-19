JPEX案｜證監會發21封警告信　KOL陳怡疑無視收信續拍片撐JPEX

KOL林作及陳怡捲入JPEX風波，疑因有份宣傳這個無牌交易平台，與另外6人涉嫌串謀詐騙被捕。證監會於今日記者會上指出，在9月13日發警告聲明，點名JPEX旗下實體均無獲證監會發牌，同時通知相關KOL及場外找換店（OTC），要求停止推廣JPEX服務及產品。證監會指合共發出了21封警告信，所有被捕人士均有收信。換言之，被捕人KOL陳怡在過去一星期，應曾收到證監會的警告信，但她在被捕前夕（17日）仍無視有關警告，公然在YouTube頻道連發兩段影片高談闊論，疑影射證監會是「正貪會」，形容事件是「一味靠屈JPEX」，其言論有繼續支持JPEX之嫌。



證監會在記者會上交代JPEX事件的細節，指自2019年落實自願性框架，但仍無權強制虛擬資產交易平台接受監管，所以只能在2022年7月將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單。其後，虛擬資產交易平台制度在今年6月1日生效，所有在港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照，並接受監管，但JPEX一直沒有與證監會有任何聯繫。

證監會遂在8月7日，不點名向公眾發警告要提防自稱有申請牌照的平台，但JPEX變本加厲銷售，所以在9月13日發警告聲明指JPEX旗下實體均無獲證監會發牌，亦無向證監會申請牌照。證監會指，在會方發聲明前，JPEX一直沒有與證監會有任何聯絡。

由於證監會留意到，JPEX及KOL或其他場外找換店，以可疑手法推廣JPEX服務，故證監會同時通知相關KOL及找換店，要求停止推廣JPEX服務及產品，並因發現涉及詐騙，故將案件轉介予警方。證監會指，合共發出21封警告信，所有被捕人均收過信。

警方及證監會今日交代JPEX事件。（梁偉權攝）

警方至今就案件合共拘捕8名男女，包括YouTuber、學生、看護、侍應、無業，其中林作及陳怡（本名陳X怡）於昨晨（18日）被拘捕。陳怡向來言論大膽嗆辣，其YouTube頻道涉獵的題材廣泛，會討論政治、加密貨幣投資、靈異、兩性等，近期最觸目的，應是在證監會發點名警告聲明，陳怡相信亦有份收到警告信後，仍無視警告，連發兩段影片討論事件，她使用「正貪會」、「一味靠屈JPEX」的字眼為題，她於片中批評證監會聲明稱﹕「你點可以話佢（JPEX）犯法，咁多間公司冇攞牌！...你睇下幾似一個爛仔死屈。」疑似是想為JPEX護航。