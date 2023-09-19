警破港柬跨境詐騙集團拘14人　揭分工極精上中下線層層分贓

警方搗破已活躍一年的香港與柬埔寨跨境釣魚詐騙集團，新界北總區科技及財富罪案組及總區重案組第二隊，過去兩日（18及19日）展開代號「魚躍」行動，在全港多處拘捕14人，包括集團於香港的骨幹成員，揭發集團分工極度精細，上、中、下線各有不同角色，盜取他人資料購物圖利後，層層分贓，最後以虛幣形式交返柬埔寨上層。



新界北總區科技及財富罪案組總督察宋程慧指，今年初開始，新界北刑事總區留意到有釣魚詐騙集團，發送偽冒商業機構的短訊，指市民有yuu或the club等會員積分到期，要求他們輸入個人及信用卡資料，包括一次性驗證碼等，以延長會員積分。

警方透過情報分析及深入調查，發現集團有明顯的分工、角色，上線來自柬埔寨的主腦，建構虛假釣魚網站後，漁翁撒網發送短訊及電郵，騙取受害人信用卡及個人資料。身處香港的中線成員，接收被盜信用卡資料後，將資料綁定在犯案手機，用「搵快錢」的方式招攬下線，僱用「車手」及跑腿，着他們將绑定好的犯案手機，購買手提電話、名牌手袋、衣物、金器及點數卡等貴重物品，再將贓物（即「老鼠貨」）交由任職二手名店及二手金舖的職員散貨圖利。

警方指，集團分成數個架構，贓款透過現金、貨物及虛擬貨幣形式套現，從而清洗黑錢，逃避警方追捕。相關「車手」及跑腿，會在每件貨品套現之後分到贓款的15%，之後將餘額的贓款，以現金或貨物方式，交予中線骨幹成員；中線成員扣起贓款的35%後，再將剩餘的50%，以虛擬貨幣形式，交返柬埔寨釣魚網站集團上層。受害人直至收到銀行通知，始驚悉自己信用卡被人盜用而報案。

犯罪集團分工精細，上中下線層層分贓。（王譯揚攝）

警方經深入調查及情報分析後，鎖定14名在港的集團骨幹成員，包括中線、下線成員（俗稱「車手」）。過去兩日（18至19日）分別於大埔、粉嶺、黃大仙、馬鞍山等多處，以涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」罪，拘捕10男4女（21至33歲），部分人有黑社會背景。全部人正被扣查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

據了解，疑犯涉嫌干犯全港39宗「串謀詐騙」罪及1宗「處理贓物」案，涉款102萬元。行動中，警方檢獲總值逾78萬元與案有關的證物，包括大量名牌手袋、服裝用品、金器、手提電話及電腦等。

警方檢獲總值逾78萬元證物，包括大量名牌手袋、服裝用品、金器、手提電話及電腦等。（王譯揚攝）

警方相信今次「魚躍」行動已成功瓦解一個跨境及有組織釣魚網絡詐騙集團，並會繼續以情報主導方式，打擊網上騙案。警方呼籲市民若收到電話短訊、電子郵件及網上聊天室訊息，尤其附有網址的訊息，要求提供信用卡資料包括驗證碼及個人資料，應保持冷靜或與相關公司核實。如有懷疑，可致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。

警方強調，普通法中的串謀欺詐罪係一個嚴重罪行，根據《刑事罪行條例》（第200章）第159C條，任何人被裁定犯普通法中的串謀欺詐罪的人，可處監禁14年。 而串諜欺詐罪亦係《有組織及嚴重罪行條例》入面嘅指明罪行，定罪後有機會會被加重刑罰。

此外，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬元及監禁14年。大家切勿以身試法。