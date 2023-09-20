假冒半島美心月餅　最平七折出售　海關拉3男女檢49盒冒牌貨

中秋節臨近，海關檢獲49盒懷疑冒牌月餅，估計市值16,000元，拘捕3名利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅人士；檢獲的冒牌月餅為「美心流心奶黃2023」和「半島酒店迷你奶黃月餅」，以正貨的七至九成價格銷售，主要抄襲正貨包裝盒外觀設計及註冊商標。海關形容「外觀上抄到八成似」，但市民仍可能憑防偽特徵辨別真偽。



海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯講述案情，指自9月14日起展開特別執法行動，打擊網上售賣懷疑冒牌月餅的侵權活動，至今檢獲49盒懷疑冒牌月餅，估計市值16,000元，拘捕3人。

海關早前接獲商標持有人舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，透過大數據系統偵查及分析，鎖定多個可疑網上平台帳戶，海關人員喬裝顧客購買。經深入調查及在商標持有人協助下，搗破兩個網上平台帳戶，搜查旺角商廈單位及慈雲山住宅單位，檢獲懷疑冒牌月餅，一男兩女（28至41歲）涉案被捕，現正保釋候查。

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正貨有多項防偽特徵

檢獲的冒牌月餅為「美心流心奶黃2023」和「半島酒店迷你奶黃月餅」，以正貨的七至九成價格銷售，主要抄襲正貨包裝盒外觀設計及註冊商標。海關形容「外觀上抄到八成似」，但市民仍可憑防偽特徵辨別真偽。

正貨的「半島酒店迷你奶黃月餅」指定食用日期是2023年10月9日前；但假貨則列出不同日子。正貨包裝盒底部印有一個二維碼鐳射貼紙以驗證產品，貼紙上有一個一個編號，商標持有人指出每盒月餅都有一個獨有編號，不會重複；冒牌月餅也有二維碼鐳射貼紙，但重複編號。

市民可透過手機掃瞄鐳射貼紙上的二維碼，連結到指定網站辨別真偽並取得產品資訊；但假貨的二維碼會連結到偽造網站，僅得到偽造驗證結果，而偽造網站的版面與正貨的版面是完全不同。正貨售價448元；冒牌月餅售價350至400元，是正貨的8至9成價錢。

至於「美心流心奶黃2023」，正貨外盒凹凸紋細緻；假貨印刷參差，某些位置只有平面印刷，沒有凹凸紋。正貨到期日指定是2023年10月9日前；但假貨則列出不同日子。

正貨包裝盒旁邊有防偽標籤，揭開標籤底層有彩色防偽碼及二維碼，經官方指定手機程式掃瞄二維碼，就可以連結到指定網站，查詢貨品真偽，並可看到首次查詢的日期時間。冒牌月餅側面有類似標籤，但揭開標籤並不能用指定程式掃瞄二維碼，無法認證真偽，而且部分標籤一揭就會損壞盒身。正貨售價284元；冒牌月餅售價200元，是正貨的七成。

海關指9月初收到商標持有人舉報，短時間調查並檢獲此批懷疑冒牌月餅，並搗破兩個網上平台帳戶，相信流出的冒牌月餅不多，正追查來源。由於市民因為會直接食用，所以海關關注此批月餅的安全性，會交予政府化驗所進一步化驗成份。海關會加強巡查應該食用品，呼籲市民光顧信譽良好的商店，提醒商店切勿出售冒牌物品。