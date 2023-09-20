海關土瓜灣藍田搗毒品倉檢$2400萬毒　拘4男最年輕僅19歲

海關9月18至20日一連三日展開行動，在土瓜灣一個凍肉倉及藍田一個公屋單位，搗破毒品儲存倉庫，檢獲共43公斤俗稱K仔的氯胺酮、可卡因、霹靂可卡因、海洛英及大麻花，市值達2,400萬元。行動中海關拘捕4名男子，包括一名僅19歲的青年。其中一名被捕人已獲准保釋候查，海關不排除會以涉嫌販運危險藥物罪名起訴其餘3人。



海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫（前）表示，海關在兩宗案件中檢獲共43公斤俗稱K仔的氯胺酮、可卡因、霹靂可卡因、海洛英及大麻花，市值達2,400萬元。（朱永倫攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫表示，海關深圳灣貨物組人員前日（18日）根據風險評估，截查一批由德國抵港、報稱載有層架的貨物，檢獲32公斤K仔，市值1,700萬。海關毒品調查科接手跟進調查，鎖定油塘一個物流倉庫，昨午（19日）進行監控遞送，發現一名41歲男倉庫負責人收貨，遂以涉販運危險藥物拘捕他。

海關深圳灣貨物組人員在一批由德國抵港、報稱載有層架的貨物，檢獲32公斤K仔，市值1,700萬。（朱永倫攝）

海關人員調查後，相信貨物會留在貨倉等候貨主提貨。至昨日傍晚兩名男子現身提貨後，將貨物搬上一輛輕型客貨車並上車離開，客貨車駛至土瓜灣一凍肉倉，該兩名男子下車準備搬貨進入凍倉，海關見時機成熟上前拘捕兩人。兩名被捕男子分別38歲及25歲，報稱倉務員及地盤工人。經跟進調查後，海關今日（20日）再鎖定3批由丹麥抵港、報稱載有藍牙音箱的空運郵包，檢獲9公斤K仔，市值480萬元。

劉偉倫指出，本案的販毒集團企圖將毒品收藏在層架等相對低價的貨物，利用人流較多的工廈物流倉儲存毒品，企圖以此掩人耳目，待時機成熟才提取毒品進行包裝及分銷，但海關最終成功阻截該批毒品流入市面。

另外，海關毒品調查科人員昨在藍田進行反毒品巡查，在一公屋屋邨附近截查一名19歲男子，在其手持的紙袋發現約1.1公斤懷疑可卡因，遂將他拘捕，並押到藍田一公屋單位搜查，再檢獲約1公斤懷疑海洛英、100克霹靂可卡因、45克K仔和3克大麻花，市值共220萬元。被捕男子報稱無業。海關調查後相信有不法分子利用單位作毒品儲存、包裝及分銷，從而收取報酬，估計毒品原擬供應東九龍娛樂場所。

被捕41歲男倉庫負責人已獲准保釋。海關不排除會以涉嫌販運危險藥物罪名起訴其餘3人。

劉偉倫指出，根據《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。他呼籲市民勿因貪圖金錢利益參與販毒活動，又稱海關會繼續留意販毒趨勢，適時調整策略，繼續打擊販毒活動。