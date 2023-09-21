洪水橋地盤工業意外　六旬漢遭重達3噸石屎組件擊斃

今日（21日）中午11時57分，警方接報指，洪水橋近洪元路及洪平路交界一個地盤，一塊石屎從高處墮下，擊中一名男工人。傷者昏迷在地，救援人員到場經檢查證實傷者已明顯死亡，勞工處派員到場了解。



警方表示，死者姓陳（62歲），為重型貨車司機。事發時，他在洪平路一地盤搬運組裝合成組件，期間一塊體積約17米乘1米乘1.6米、重約3噸的組裝合成組件，從高處墮下將其擊中，陳男現場被證實死亡。警方將案件列作「工業意外」處理，交由相關部門跟進，稍後會驗屍確定死因。

現場消息指，事主被組合件砸到，當場不治。消防及警員到場調查，可見地面放有組合件，一個斗表面染有血跡。現場為洪水橋1A期安置屋邨地盤，是香港房屋協會由有利建築承建的住宅項目。計劃以「組裝合成」建築法興建一幢住宅樓高25層的資助出售房屋，提供300個面積約360至633平方呎的一房至三房單位。《香港01》正向房協及有利建築查詢。

勞工處表示現正調查今日（9月21日）上午在洪水橋發生的一宗致命工作意外，意外中1名男子死亡。勞工處在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

警方正封鎖現場調查。（蔡正邦攝）