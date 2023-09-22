Ｏ記聯同西九反黑PTU大規模行動　突擊搜查逾百娛樂場所拘112人

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」，警方昨日（21日）進行全港性的「犁庭掃穴」（LEVINGTON）行動，突擊搜查192間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，進行拘捕及大規模掃蕩，以打擊有組織犯罪活動，堵截犯罪份子的收入來源。行動中，警方共拘捕112名男女，檢獲武器及逾1公斤的毒品。



晩上11時半，警方在西九龍進行查牌行動，有組織罪案及三合會調查科（O記）由總警司黃維帶隊，連同西九龍反黑組及機動部隊（PTU）合共50多名警員，先到尖沙咀天文台道8號上樓查牌，再轉往諾士佛臺10號行動。現場所見，警方帶同緝毒犬同行。

全日行動，警方共拘捕76名本地男子、15名本地女子、一名內地男子、15名非華裔男子及5名非華裔女子，年齡介乎14至78歲，他們涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「非法集結」、「搶劫」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「協助未獲授權進境者留下」、「非法入境」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等罪名被捕。警員又檢獲約1.8公斤懷疑大麻、約54克懷疑霹靂可卡因、約46克懷疑氯胺酮、5把蝴蝶刀等。