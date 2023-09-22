JPEX案｜有OTC停止JPEX相關交易　客人買幣現「黑地址」警示被拒

證監會於9月13日發出警告聲明，點名公開JPEX為不受規管的虛擬資產交易平台，並通知警方商業罪案調查科展開調查。警方除了展開拘捕行動外，亦指示電訊商封鎖JPEX的網站，有用戶無法進入JPEX網頁或應用程式。同時，據悉亦有場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）因應證監會警告，停止處理與JPEX有關的交易，並拒絕了一名人士於該店進行與JPEX有高度關聯的買幣交易。



根據調查資料所得，警方有理由相信名為「JPEX」的虛擬資產交易平台是一個騙局。有見及此，警方已通知電訊持牌人對有關網站進行審視，持牌人亦已暫停有關網站傳送或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或被利用作詐騙用途的服務，目的為防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失。

此外，透過目前各方合作、警示以及監察系統，有助任何人進一步墮入騙局及蒙受損失或被利用作清洗犯罪得益。據了解，一間本地場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）合規部，因應證監會警告聲明，早於9月16日發出內部通告，停止處理所有與JPEX平台及其相關團體資金的交易，並適時更新加密貨幣持續監察系統以監察及堵截相關懷疑犯罪得益，並呼籲擁有綜合情報的機構或團體，將特別是相關平台及相關場外交易所將加密貨幣地址相關資料發送至監察系統。

及至前日（9月20日），有一名人士出示一個與JPEX有高度關聯的加密貨幣地址，表示想向該OTC店購買70萬港元等值的加密貨幣。當時在掃描地址後，OTC店的持續監察系統出現了警示，表示該地址為「JPEX關聯黑地址」。因此，店員根據店方的合規政策拒絕了該交易。