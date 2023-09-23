疑中國全禁日本水產　漁船走私日食材遭海關截獲　檢400萬貨拘6人

香港海關昨日（22日）凌晨偵破一宗水路走私案件，扣查一艘走私漁船及檢獲250箱走私貨物，包括龍蝦、急凍魚類及牛內臟等，總值約400萬元，而貨物產地多來自印度及日本。1名船長及5名船員（26至65歲）涉嫌企圖輸出未列倉單貨物被捕，其中4人獲准保釋候查，2人被暫控一項企圖輸出未列倉單貨物罪，將於下星期一（25日）在東區裁判法院提堂。



據知，自日本排放核污水，中國已全面暫停進口日本的水產品，不排除有人因而走私日本食材往內地，海關人員曾用輻射探測器探測過今次檢獲的貨物，一切正常。



海關拘捕6名男子。（翁鈺輝攝）

港口及海域科高級督察梁銘恩交代案情，指昨日（22日）凌晨時分，海關船隻在香港西南部水域進行反走私巡邏，在雷達監控系統下，人員發現一艘形跡可疑的漁船在沒有亮燈的情況下，在長洲以南的水域行駛。海關留意到該漁船採取較迂迴的路線，一直駛至頭顱洲以東，即貼近水界位置。其後漁船突然轉向水界方向行駛，準備離開香港水域。

海關高速截擊艇立即上前，在距離水界位置約0.5海里的位置截停漁船，並登上漁船搜查。當時漁船上載滿貨物，而船長向海關展示了一張載貨艙單，上面表明了船上貨物都是龍蝦，會運往內地。但當人員檢查貨物時，發現除龍蝦外還有大量其他貨物，包括急凍魚類及牛內臟等。

由於人員在船上發現一些未列艙單的貨物，故有理由相信船上人士已經觸犯《進出口條例》，海關人員立即拘捕船上的6名男子，包括1名船長及5名船員。案件交由調查組同事接手跟進。梁銘恩指，涉案走私漁船在沒有著航行燈的情況下，在香港的航道行駛嚴重影響危害了海上的航行安全，但海關會繼續加強執法，打擊走私活動。

海關檢獲250箱走私貨物，包括龍蝦、急凍魚類及牛內臟等，總值約400萬元。（翁鈺輝攝）

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海關有組織罪案調查科調查主任康恩指，涉案貨船及6名被捕人士其後被帶到海關昂船州基地繼續調查，由有組織罪案調查科亦接手調查。經點算後，船上250箱懷疑走私貨物共重約5.5噸，當中包括龍蝦、海鮮、凍肉及其他食材等。初步調查顯示，該船隻會離開香港，之後將走私貨物運回內地，如走私分子成功走私，可逃避約400萬港元的稅款。

康恩續指，海關留意到今次走私分子遇到海關船隻截查時，有提供一張載貨艙單予海關人員調查，聲稱船上有龍蝦，目的是企圖掩飾船上其他走私貨物。

海關會繼續對此案跟進調查，當中包括各被捕人士的角色及關係、船隻擁有人、該船隻有否改裝，以及從事走私活動等。由於案件仍在調查中，不排除會有更多涉案人士被捕。