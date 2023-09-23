販毒集團租觀塘工廈做毒倉 警拘兩男女檢10公斤大麻糖、曲奇等
販毒集團租用工業大廈單位，闢作毒品包裝及分銷中心掩人耳目。警方接線報後展開調查，結果檢獲近10公斤毒品，市值超過170萬元，拘捕兩名涉案男女。
中區警區行動主任梁鈺婷總督察交代案情稱，中區特別職務隊早前透過情報收集得知，有販毒集團利用工業大廈單位儲存、包裝及分銷毒品。隊員經過調查及分析，9月中鎖定位於觀塘一座工業大廈內的單位，並於本周四（21日）黃昏時分突擊搜查，結果拘捕兩名分別32歲及27歲的男女，他們涉嫌「販運危險藥物」，同時搜出大麻草及其他大麻相關毒品、現金及手提電話。
警方檢獲的毒品包括2.9公斤大麻草、2公斤含大麻成份的曲奇、4.7公斤大麻糖、160克大麻油、400支內含大麻油的電子煙、210克迷幻蘑菇、60克大麻精及少量毒郵票，毒品市值超過170萬元。
梁鈺婷指出，集團犯案手法是利用工廠大廈單位作為儲存、包裝毒品的地方，以社交媒體接收訂單，然後安排販運毒品人士由單位取貨進行分發，將毒品流入巿面。由搜獲的毒品顯示，明顯是針對年輕人市場，包括大麻曲奇及大麻糖，其包裝令人較難意會是毒品， 而且亦有混入大麻油的電子煙，意圖掩人耳目。
她相信今次行動已經成功瓦解一個活躍的毒品分銷中心，堵截毒品流入本地市場。案件仍在調查當中，將會追查販毒集團其他成員及毒品來源。兩名被捕人仍被扣查，不排除會有其他人被捕。
警方重申，販運毒品是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以被判處終身監禁。警方呼籲，吸食毒品對身體造成嚴重及長遠的傷害；大麻及其相關製品也是毒品，受相關法例管制。市民，尤其青少年千萬不要低估吸食大麻的禍害。家長亦可留意毒品的新興包裝，提高警覺，協助子女遠離毒品。
至於業主方面，放租單位的時候，應該了解租客背景及租用單位的用途，單位出租之後，如果懷疑單位被不法之徒用作非法活動，應該盡快通知警方。