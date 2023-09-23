販毒集團租觀塘工廈做毒倉　警拘兩男女檢10公斤大麻糖、曲奇等

販毒集團租用工業大廈單位，闢作毒品包裝及分銷中心掩人耳目。警方接線報後展開調查，結果檢獲近10公斤毒品，市值超過170萬元，拘捕兩名涉案男女。



中區警區行動主任梁鈺婷總督察交代案情稱，中區特別職務隊早前透過情報收集得知，有販毒集團利用工業大廈單位儲存、包裝及分銷毒品。隊員經過調查及分析，9月中鎖定位於觀塘一座工業大廈內的單位，並於本周四（21日）黃昏時分突擊搜查，結果拘捕兩名分別32歲及27歲的男女，他們涉嫌「販運危險藥物」，同時搜出大麻草及其他大麻相關毒品、現金及手提電話。

警方檢獲的毒品包括2.9公斤大麻草、2公斤含大麻成份的曲奇、4.7公斤大麻糖、160克大麻油、400支內含大麻油的電子煙、210克迷幻蘑菇、60克大麻精及少量毒郵票，毒品市值超過170萬元。

梁鈺婷指出，集團犯案手法是利用工廠大廈單位作為儲存、包裝毒品的地方，以社交媒體接收訂單，然後安排販運毒品人士由單位取貨進行分發，將毒品流入巿面。由搜獲的毒品顯示，明顯是針對年輕人市場，包括大麻曲奇及大麻糖，其包裝令人較難意會是毒品， 而且亦有混入大麻油的電子煙，意圖掩人耳目。

她相信今次行動已經成功瓦解一個活躍的毒品分銷中心，堵截毒品流入本地市場。案件仍在調查當中，將會追查販毒集團其他成員及毒品來源。兩名被捕人仍被扣查，不排除會有其他人被捕。

警方中區警區行動主任總督察梁鈺婷及特別職務隊主管高級督察張家正簡報案情。

警方重申，販運毒品是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以被判處終身監禁。警方呼籲，吸食毒品對身體造成嚴重及長遠的傷害；大麻及其相關製品也是毒品，受相關法例管制。市民，尤其青少年千萬不要低估吸食大麻的禍害。家長亦可留意毒品的新興包裝，提高警覺，協助子女遠離毒品。

至於業主方面，放租單位的時候，應該了解租客背景及租用單位的用途，單位出租之後，如果懷疑單位被不法之徒用作非法活動，應該盡快通知警方。