首8個月716宗虐兒案增3成　警「童行‧同心」計劃加強保護兒童意識

今年首8個月錄得716宗虐兒案件，較去年同期增加近3成，原因是疫後復課，父母管教孩子時使用體罰，以及社會對保護兒童意識提升，令舉報數目上升。為了提升市民對保護兒童的意識，警務處今年第三度舉辦「童行‧同心」保護兒童計劃，並於今日（23日）舉行2023開幕禮，與兒童事務委員會、社會福利署、公益金和其他合作夥伴攜手推出一系列活動。而去年，警方與律政司和社會福利署合作成立了專責小組，並在內部新增了易受傷害證人支援隊，以加強處理虐兒案件的效能。



署理警務處處長周一鳴致辭時指出，今年虐兒案件增加其中一個原因是父母在管教孩子時使用體罰，而此類案件在疫後學校全面復課之後，亦有所增加。同時，警方、政府部門和非政府機構近年在加強公眾教育和宣傳方面取得成效，社會對保護兒童意識有所提升，亦令舉報個案數目有所上升。

他亦提到部分虐兒案件與兒童網絡活動有關，這些案件中，施虐者通過網絡認識受害兒童，包括社交媒體、交友應用程式或在線遊戲等途徑。他又表示強制舉報虐待兒童的立法工作即將完成，警方正與各持份者積極準備，為人員提供專業訓練，提升案件的調查和處理能力。

他強調保護兒童是一項需要深耕細作和持之以恆的工作，需要社會各界共同參與。有見及此，今年計劃繼續透過跨專業合作模式凝聚社群力量，推出多元化的項目。今次計劃的亮點是注入不同網上元素，以元宇宙概念舉辦元宇宙互動展覽，引領參加者穿梭時空，回顧及展望保護兒童計劃，同時亦會舉辦多專業研討會，致力保護兒童免墮網絡陷阱。

此外，警方還宣揚透過運動幫助兒童照顧者減輕精神壓力，舉辦以創造世界紀錄為目標的親子虛擬跑挑戰。為擴大保護兒童的網絡，計劃亦注入跨界別元素，與公益金合作舉辦以保護兒童為主題的便服日，並為活動舉辦打卡比賽，以加大宣傳力度為提供兒童保護及福利服務的公益金會員機構籌款。另外，警方將推出新一輯動畫和漫畫，涵蓋多元化的保護兒童主題。有關各項活動的詳情，可瀏覽警方的「保護兒童一站式網絡應用程式」(www.ChildProtection.gov.hk)。