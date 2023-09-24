柯士甸工業意外｜死者郭伙記平常有交帶　遺孀：還返個公道畀我哋

西九龍柯士甸道西地底工程今早（24日）揭發的工業意外，奪走兩名六旬男工人性命。其中死者郭伙記（61歲）為家庭支柱，遺下妻子兒女3人，郭太形容丈夫「咩都做」，於涉事公司工作十多年，為人盡責，希望還他們一個公道，「佢好有交帶㗎，如果OT都會有電話返嚟㗎，奇怪就係噚日一個電話都冇。」郭太今早才聯絡到公司老闆，結果換來的是臨近中秋與丈夫天人永隔，「噚晚佢都整咗盒月餅返嚟啦‥‥‥‥」



61歲死者郭伙記。（郭太提供）

郭太表示，丈夫於涉事公司工作逾十多年，任職水喉匠，她形容丈夫「咩都做」，但主要工作是通渠、裝水喉。她指丈夫平常很有交帶，通常下午5時左右就會回到家，如果加班或遲回家，亦會打電話通知，但昨天一直到很晚都沒有回家，「佢有交帶㗎，如果OT都會有電話返嚟㗎，奇怪就係噚日一個電話都冇。」她已心緒不寧「覺得出咗事」，擔心他是否工作期閒暈倒。

郭太續稱，整晚徹夜難眠，一直留意有沒有開門、開閘的聲音；及後，想打給丈夫的老闆查詢狀況，又找不到號碼。直至今晨5時，郭太女兒幾經轉折，終於從微信找到丈夫工友的電話號碼，再尋獲其老闆；其後，老闆稱到地盤查看，並叫郭太先不要報警，最終揭發意外。原本一家人一同過中秋，如今卻無法實現，郭太慨嘆「噚晚佢都整咗盒月餅返嚟啦‥‥‥」

郭太表示抵達醫院時，公司有人給予10萬元作應急之用，但一家人認為「事情都未明白，咁快就畀錢，所以就冇畀户口佢哋。」之後直到現在都沒有聯絡過他們。郭太稱，她知道這次工程是幾間公司合資，希望能知道是誰需負上責任，「還返個公道畀我哋。」

死者的兒子則稱，地盤工人一般重物品都會跟身，爸爸平常手提電話及銀包都會放在腰包內，用一條皮帶穿住，不明白為何個人身份證及財物不翼而飛，「好巧合佢哋兩個（爸爸及另一名死者）都無哂，就算跌咗出嚟，佢哋都會掛住個腰包，但係而家就連個腰包都冇咗！」郭太又稱，曾想到涉事現場查看，但地盤位置已經圍封，已經無法進入，又指「平時佢覆到電話㗎，有乜嘢佢都會聽，噚日就係打極都唔通，以為佢電話冇電囉」。

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