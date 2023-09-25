海洋光譜號前日停泊　啟德郵輪碼頭鋼閘昨突倒下　壓傷保安送院

載有逾4,000名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」前日（23日）重臨本港啟德郵輪碼頭，大量旅客令到碼頭重拾人氣，啟德郵輪碼頭昨晚（24日）11時許卻發生一宗工業意外，鋼閘突然倒下，壓傷一名男保安，同事見狀報警，傷者由救護車送往伊利沙伯醫院，警方到場調查，列作「工業意外-有人受傷」處理。



碼頭範圍卸貨區出入口的閘門整個倒地，現場圍封。（李家傑攝）

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《香港01》記者今日（25日）返回案發現場了解，發現碼頭範圍卸貨區車輛出入口的閘門整個倒地，現場遺下血迹，並由膠帶圍封。

警方表示，昨晚（24日）11時35分，接獲牛頭角承豐道33號保安報案，指上址共4幅2米乘4米高的鋼閘懷疑突然倒下，壓倒一名51歲姓何男保安，腳部受傷，半清醒被送往伊利沙伯醫院治理，警員接報到場，經初步調查，相信何男和同事懷疑嘗試移動傾斜的鋼閘期間，鋼閘突然倒下，案件列作「工業意外-有人意外受傷」處理。

「海洋光譜號」前日早上11時泊岸，碼頭泊有多輛旅遊巴、巴士、小巴及的士等候旅客，至中午陸續有旅客步出碼頭，提着行李箱離開。現場所見，雖然下船人潮眾多，但大部份乘客可於5分鐘內上車離開，情況大致順暢，文化體育及旅遊局曾表示，本月23及24日啟德郵輪碼頭均提供額外的交通服務以疏導乘客。