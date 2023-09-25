警打擊青少年罪行拘41人涉販毒、詐騙等　其中37人25歲以下

警方將軍澳警區在6月12日至9月21日展開「越河」行動，以情報主導的方式，打擊青少年犯罪活動。行動中，警方共拘捕41人，年齡介乎14至65歲，涉「販運危險藥物」、「刑事毁壞」及「詐騙」等罪。被捕人當中亦包括在背後協助或教唆青少年犯罪的不法分子。



香港青年協會青年違法防治中心單位主任陳嘉善（左）及警方將軍澳警區刑事部督察呂朗澄（右）。（蔡正邦攝）

將軍澳警區反三合會行動組主管呂朗澄偵緝督察講解行動，2023年6月12日至2023年9月21日展開一個名為「越河」的行動,，以情報主導的方式打擊青少年犯罪活動，以及背後一些協助或教唆青少年犯罪的不法分子。

警方第一階段在區內搜集與青少年犯罪活動相關的情報，第二階段經過情報收集及分析，展開一連串的拘捕行動。在行動期間，警方一共拘捕41人，年齡介乎14至65歲，當中有37名人士是25歲以下 。 被補人士中包括在背後協助或教唆青少年犯罪的不法分子。

警方留意到吸食大麻近年成為青少年吸毒的主流，而且有毒販公然利用網上社交平台作販毒媒介，警方於是派警員喬裝買家，透過網上平台購買大麻，經調查後於將軍澳區內拘捕3名人士，涉嫌販賣危險藥物，檢獲約200克大麻花以及毒品包裝工具。

呂朗澄又指，不少青少年因一時貪心以1000至3000元報酬，售賣個人銀行戶口，被詐騙集團利用用作洗黑錢及詐騙活動。有青少年因為銀行賬戶同時涉及多宗詐騙案件，而遭警方多次拘捕。 另外警方亦留意到有不法份子會於社交平台，以搵快錢、無需經驗作招徠，利用心智未成熟的青少年進行收數活動。青少年容易墮入搵快錢陷阱，每次收取500至1000元報酬，進行淋紅油等刑事毀壞罪行。警方於行動中拘捕4人，涉嫌指使及策劃有關收數活動。

呂強調，以上提及的犯罪行為，都屬於嚴重罪行，青少年切勿以身試法，「年輕從來都不是犯罪的理由」，呼籲青少年切勿因一時貪念而賠上自己的前途。而行動中警方除左一般的預防拘捕檢控之外，亦有同香港青年協會合作，協助青少年重回正軌。

青協接收191青少年個案轉介

香港青年協會青年違法防治中心單位主任陳嘉善指協會負責青少年轉介計劃，由2021年8月開始協助被捕的青少年、受害人及高危青少年。現已轉介191個個案，協會社工會接觸青少年，希望提升其守法及自我保護的意識，亦會提供做義工服務，給予青少年正向、正規及有益身心的活動，改善價值觀，「珍惜自己、幫助他人。」陳嘉善又指，協會亦會留意青少年家庭、就學、就業方面是否有問題，會協助填補問題，以免青年被不法份子利用。

警方呼籲青少年切忌以身試法，指除了巡邏及執法外，會繼續透過多機構的合作教育模式，希望減低青少年參與犯罪活動的機會。