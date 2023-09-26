大圍八旬翁疑棄用行人天橋捱旅遊巴撞　乘客助急救　惜搶救不治

大圍發生奪命交通意外。今日（26日）上午8時45分，一架旅遊巴沿大圍積運街行駛，至美田路交界，撞到一名穿拖鞋的老翁。事主倒地盆骨受創，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜告不治，



現場所見，出事位置對上是行人天橋，約50米外才有行人過路處。涉事旅遊巴為香港航空的員工接送車，當時正接載員工上班。謝先生是乘客之一，他本身負責教空姐空少急救，得悉撞到途人即下車協助。他形容當時車速「好慢」，又指事主棄用行人天橋肇禍。

死者姓胡86歲，家住大圍新翠邨；司機姓梁54歲。據悉，胡翁步出過馬路，司機沒有留意到，因此撞到，於是立即報警。司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

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接連第二日發生涉及長者奪命車禍



昨日（25日）下午約3時23分，一輛專線小巴沿粉嶺和泰街往和睦路方向行駛，右轉入和睦路期間，撞倒一名80歲姓凌的老婦，她腿部嚴重受傷，初時仍有知覺，其後陷入昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，惜延至下午4時09分，終告不治。事後現場遺下大灘血漬，66歲姓吳的小巴男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

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涉事小巴司機在場協助調查，其後涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。（王譯揚攝）