英皇大廈火警｜劏房單位未解封　機電署及重案組調查火警起因

北角英皇大廈一個劏房單位起火，4名男女獲救送院，當中3人昏迷不醒。警方一度懷疑案件涉及縱火，交東區警區重案組跟進。今日（27日）早上8時45分左右，機電署人員到場了解情況，協助調查火警起因。警方其後表示，經初步調查後相信現場懷疑有雜物起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會與相關部門將繼續調查火警成因。



北角英皇大廈一個劏房單位起火，屋內多處熏黑，單位大門被警員拉上膠帶封鎖。（梁偉權攝）

《香港01》記者今午重返起火「一劏四」單位，現場有警員看守，單位內部多處熏黑。其中3間劏房位於進入大門後的右手邊，而「尾房」的門被打開，只見屋內有床鋪、小型風扇、冷氣機等簡單傢俱，並有一條晾衣繩供住戶晾曬衣物，房內地面遺下灰燼及水跡，但傢俱大置完好，亦未見有嚴重熏黑痕跡。

4名受傷男女，包括首先發現火警的姓黃男子（35歲），他送院時清醒；姓陳29歲女子、持香港身份證的非華裔女子（32歲）及姓林男子（22歲）則告昏迷。

起火單位（由下數上，左二）外牆並沒熏黑。（黃偉民攝）

現場是英皇道153號英皇大廈8樓一個劏房單位，據悉單位劏為4房，由4名傷者分別居住，其中起火房間內有床舖等簡單傢俱。事發時黃姓男住戶被濃煙嗆醒，發現濃煙和火光，逃生無門，只好返回自己房間爬出窗報警求救。消防及救護員到場，先後救出報案人和另外3名男女。早上8時半左右，多名機電署人員及重案組探員到場進入單位調查。至上午10時許，政府化驗所人員亦到場搜證。

3名傷者送院時昏迷



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