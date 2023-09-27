警打擊濫收車資及白牌車拘10人　黑的尖沙咀去迪士尼收$800貴三倍

本年首8個月，的士濫收車資及拒載的投訴數字超過2,700宗，較2019年疫情前上升18%。為打擊涉及公共服務車輛違規行為與非法載客取酬的白牌車，警方於9月22日起展開為期兩周、代號「駒始」及「破繭」的執法行動，至今已拘捕9男1女，涉嫌濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證、非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險，以及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。



行動中，警方針對的士濫收車資進行「放蛇」行動，警員喬裝乘客由尖沙咀區乘的士前往迪士尼樂園，司機開價高達800元，較正常收費約200元多出三倍。



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警方今午（27日）向傳媒交代行動詳情，指十一黃金周將至，預計大批旅客訪港，為了提高公共服務車輛接載市民及遊客服務質素，維持交通暢順，警方於9月22日起展開為期兩週「駒始」及「破繭」的執法行動。

交通總部警司（交通管理）聶凱鵾指，在2023年頭8個月，的士濫收車資及拒載的投訴數字超過2,700宗，比2019年全年的約2,300宗，上升18%。除此之外，警方亦在機場、山頂及大嶼山等旅遊地點發現白牌車活動，警方重申非法白牌車對乘客及其他道路使用者缺乏保障，又指有的士業界向警方反映白牌車影響其生計。

3的士司機涉濫收車資被捕 有人200元車資實收800元

有見及此，警方自9月22日起在全港不同地點，派出警員喬裝乘客，並在迪士尼樂園、蘭桂坊及機場，拘捕3名男司機，發出17張傳票，涉及罪行包括濫收車資、拒載、未有正確展示司機證等。警方亦在全港不同地點設置24個路障，截查474輛車，包括的士，並主動接觸的士乘客，調查司機有否違規行為。警方採取高姿態執法行動，希望增加阻嚇性，警惕不法之徒。

其中西九龍交通部及與油尖警區進行執法行動，並在9月23日的放蛇行動拘捕一名的士司機，涉嫌濫收車資。西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒指，警員當日喬裝乘客，由尖沙咀區前往迪士尼樂園，原本車資只有200元，惟該名的士司機按咪錶收取額外附加費，最後收取800元車費，為所需車資4倍。的士現正被扣留，警方將檢查咪錶有否受到干擾。警方強調行動仍然繼續。此外，警方亦在尖沙咀區不同酒店及景點，向遊客派發的士收費諮詢卡片，讓他們透過二維碼了解的士相關收費。

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉則表示，新界北總區在7個出入境管制站附近設置路障，主動調查的士有否違規。

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警放蛇扮租車拘白牌車司機 拘查涉案車輛

就白牌車輛，警方透過放蛇臥底行動，在港珠澳大橋、灣仔及機場等白牌車活動地點，一共拘捕6男1女，涉嫌非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險及招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛。

新界南總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪講述拘捕其中3人的細節，指新界南總區交通部亦在執法行動期間喬裝乘客，租用3輛私家車到不同口岸，3名司機分別向警員收取450元至650元車資，其後警員表露身份，並以非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、駕駛時沒有第三者風險保險，拘捕3名年齡介乎31歲至33歲的男司機。涉案車輛亦沒有運輸署發出的出租車輛許可證，現正被扣查。

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除此之外，為了保障乘客安全，警方針對公共服務車輛構造及保養、影響行車安全事項，就相關司機的不負責任行為執法，向公共服務車輛發出177張違例行車定額罰款告票，拖走5輛涉嫌違反道路車輛保養規例的車輛，拖至汽車扣留中心作進一步檢驗。行動中，警方一共扣查5部涉嫌違反構造及保養規例的公共服務車輛，全部為的士。

警方亦在旅遊巴上落客點，打擊阻礙上落客違泊行為。行動中，警方一共發出超過6,000張違例泊車定額罰款告票，拖走9輛涉嫌阻塞交通的車。另外，警方在各區進行教育及宣傳活動，派發超過800份紀念品及1,600張宣傳單張，希望透過教育加強大眾對相關罪行的認知，提高市民及訪港旅客警覺性。