海關掃旺角女人街15小販攤檔　檢2000件冒牌貨拘2人　涉LV等品牌

香港海關在旺角通菜街（俗稱「女人街」）攤檔一帶，掃蕩多個懷疑售賣冒牌物品攤檔，檢獲超過2,000件冒牌物品，包括手袋、皮具、手機配件等，總值約30萬元。行動中，海關拘捕2名年齡分別41歲及53歲的女攤檔負責人，涉嫌違反商品說明條例，她們被帶返海關總部接受調查。海關指案件仍在調查中，不排除更多人被捕。



海關在旺角通菜街掃蕩多個懷疑售賣冒牌物品攤檔，檢獲超過2,000件冒牌物品，涉及十多個牌子，包括LV、GUCCI、CHANEL、CHRISTIAN DIOR等等，但質素較參差。（朱永倫攝）

海關版權及商標一般調查組高級督察范卓怡指，今次行動動用超過100名海關人員在通菜街一帶進行巡查，掃蕩15個固定及流動小販攤檔，當中有人涉嫌售賣冒牌物品，每件物品價錢約值300元至1,000元，為正貨一成至三成，涉及十多個牌子，包括LV、GUCCI、CHANEL、CHRISTIAN DIOR等等，但質素較參差。

中秋節及十一黃金周將至，訪港旅客增加，有小販專門向遊客兜售懷疑冒牌物品。為減低被發現風險，不法分子會用魚目混珠手法，將冒牌物品混入其他牌子當中，並故意放在不顯眼地方，當他們發現目標顧客，便詢問他們會否有興趣購買某一些品牌的物品，待顧客揀選貨品款式後，小販才會在枱底拿出冒牌物品售賣。

海關在旺角通菜街掃蕩多個懷疑售賣冒牌物品攤檔，檢獲超過2,000件冒牌物品，總值約30萬港元。（朱永倫攝）

海關表示今年3月已進行一次巡查，未來將會加強巡查，打擊懷疑售賣冒牌物品活動。海關又呼籲，市民光顧信譽良好店舖，應先向品牌代理人或代理商作出查詢。商戶採購物品時需小心謹慎。根據商品說明條例，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。