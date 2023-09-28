打鼓嶺火警｜28隻狗僅數隻逃出火海　狗主自責：我睇住佢哋燒死㗎

今日（28日）下午1時半左右，打鼓嶺坪輋路塘坊有大面積「貨櫃屋」起火焚毀，燒剩部分支架，28隻狗中，22隻葬身火海，6隻生還。狗主沈先生自責嘆道：「我睇住佢哋燒死㗎！起初聽到佢哋叫，叫叫下後尾冇咗聲，日後都唔會再養㗎啦，本身諗住驚佢哋冇嘢食先帶過嚟，點知害死哂佢哋！」



沈先生表示，當時，雪櫃起火火勢猛烈冒起濃煙，來不及協助狗狗脫離現場，「我自己都係勉強行出嚟，隻眼已經見唔到嘢。」沈先生希望有有心人收養生還的狗狗，表示自己「無辦法再養，唔想佢哋再受苦。」而現場亦有狗狗因過度受驚，而在草叢匿藏一度不肯走出，沈先生利用狗糧將其引出，最後人狗重逢。



沈先生稱，飼養的狗隻全部都是自來的唐狗，從以前在元朗開設回收公司時經已收養牠們，「餵下餵下，佢哋唔走，跟住就帶埋嚟呢度」，至今已經十多年。沈生續指，此處已經租用接近4年，因地主已經失去蹤影，於是佔用此地搭建貨櫃屋為住所，並繼續飼養接近廿多隻唐狗。

沈生表示，今日事發時起初以為有人燒衣紙，後尾發現原來雪櫃起火，於是馬上用狗狗飲用的水救火，「淋咗幾下，就熄咗啲」，他表示之後打算再外出找水救火時，突然冒起濃煙，就趕緊拿起手提電話及「着返條褲」，便匆匆逃亡，其間有打開門讓狗隻逃離，但由於起火關係已經來不及打開貨櫃屋中間的門，「我自己都係勉強行出嚟，隻眼已經見唔到嘢。」

因火勢一發不可收拾，沈先生來不及協助狗狗脫離現場，自責嘆道：「我睇住佢哋燒死㗎，起初聽到佢哋叫，叫叫下後尾冇咗聲，日後都唔會再養㗎啦，本身諗住驚佢哋冇嘢食先帶過嚟，點知害死哂佢哋」。沈先生續稱，本次意外有一些現金及電腦被燒毀，約損失2至3萬元，他指「最高峰時養咗廿幾隻，而家目測得返幾隻囉，有啲又走咗去」。沈先生盼有有心人士收養生還的狗狗，「我都無辦法再養，希望搵到有人收留佢哋，唔想佢哋再受苦」。

現場可見，其中一隻生還的狗狗「旺仔」因受驚過度在草叢匿藏，更一度躲避狗主沈先生，最後沈先生利用狗糧成功引出旺仔。及後另一隻被困火場而生還的（黑妹），亦從火場走出，兩隻狗狗最後劫後餘生，與狗主重逢，沈先生亦露出安慰的笑容抱緊兩隻狗狗。

事發今日（28日）下午1時33分，警方接獲打鼓嶺坪輋路一墓地對開負責人報案，指上址懷疑發生火警。救援人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，相信上址懷疑有電器起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。人員於單位內發現28隻狗隻，其中22隻死亡，6隻由消防救出。該些狗隻交予相關機構進行檢查後情況良好，已轉交上址負責人照顧。事件中無人受傷，毋須疏散。

愛協回覆《香港01》指，愛協督察聯同警方及消防員今天下午接報到達打鼓嶺坪輋一個狗場。抵達時火已被救熄，初步發現至少20隻狗已死亡，其中6隻狗生還。經初步檢查後，該6隻生還的狗隻全部健康狀況正常，沒有窒息的跡象。警方正調查意外的起因。由於涉事的狗場已被焚毀，愛協督察於現場協助狗主安頓6隻生還的狗並安排食物、飲用水，以及少量物資。愛協督察亦提醒狗主如需協助，可隨時聯絡愛協24小時熱線。