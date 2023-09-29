警破高利貸集團拉15人　「大耳窿」放貸年利率近300%高法定5倍

深水埗警區打擊非法放債等相關罪行，鎖定一個放高利貸集團，於過去一連四天（25日至28日）拘捕15名男女，涉及區內最少16宗刑事案件，包括放高利貸、刑事毀壞及洗黑錢等，涉款超過300萬。當中有持牌財務公司充當吸血「大耳窿」，放債年利率高達298%，比法定最高年利率48%高出5倍。



警方深水埗警區刑事部總督察謝于毅（中）、高級督察蘇文浩（右）及督察梁蔚琳向傳媒簡報案情。

情報組主管梁蔚琳督察稱，本港今年1月至8月的整體罪案數字，對比起去年同期有上升趨勢；2023年第二季與收數有關的罪案數字，亦比去年同期上升4.3%，當中涉及刑事成份的案件約佔3成。其中深水埗警區有108宗與收數相關的刑事案件，主要是刑事毀壞及刑事恐嚇等 ，犯人最常用手法是淋紅油及透過電話或發送短訊方式恐嚇事主，合共佔收數有關刑事案件總數超過9成。

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深水埗警區刑事總督察謝于毅指，警方經過情報收集，鎖定一個放高利貸集團，他們涉及區內最少16宗刑事案件，涉款超過300萬。警方於本周一至周四（25日至28日）以「以過高利率放債」、「無牌放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」以及「洗黑錢」，共拘捕13男2女（21至58歲）。行動至今已成功瓦解一個放高利貸的犯罪集團，不排除會有更加人被捕。

其中警方於周三（27日）持搜查令到旺角一間持牌財務公司調查，拘捕負責人、股東及一名員工共3名男子，他們涉嫌「以過高利率放債」、「違反放債人條例」等罪名；檢獲超過300份借貸紀錄及逾30萬港元的資產，包括超過16萬現金、兩部電腦及8部手提電話。該公司名下的銀行戶口於過往一年，有超過1,500萬元的交易記錄。

「大耳窿」放債年利率高達298%

歹徒透過網上宣傳或電話推廣接觸市民，再以快速批核貸款作吸引，借錢期間借貸人只需到財務公司數十分鐘或直接透過電話、社交媒體提供個人資料便可借錢；而放債人會於短時間內批核現金，借貸過程當中會以不同藉口，例如手續費或轉介費等向借貸人收取10至25%現金。

警方以其中一個舉報為例，指借貸人借2.8萬元，但被抽起20%、即5,600元為手續費，財務公司更要他每15日還款超過7,300元，兩個月內連本帶利還接近3萬元，可見還款壓力十分高。另一單案件的年利率則高達298%，比法定最高年利率48%高出5倍。

此外，財務公司委託專門負責收數的人或公司進行非法收數，包括到目標住宅或公司淋紅油、貼上寫有債仔名稱的收數字條、又或者透過電話或社交媒體騷擾及恐嚇債仔或其親朋戚友。

警方籲市民切勿因金錢利益向他人借出個人資料

深水埗警區反三合會行動組主管蘇文浩高級督察建議市民，借錢時應該考慮自身的財政負擔能力；光顧信譽良好的財務公司。以今次案件為例，涉案公司雖然是持牌財務公司，但實際是「大耳窿」，他指正如政府呼籲：「借錢緊要還，咪俾錢中介」。

另一方面，警方呼籲市民切勿因金錢利益，借出自己的身份證、電話號碼或銀行戶口，以免被人用作非法用途。歹徒會利用作無牌放債或透過電話或社交媒體恐嚇受害人還錢。同時，亦有部分人士名下的戶口被用作收取債仔的還款，結果因為洗黑錢被捕。

警方重申，根據香港法例，「刑事恐嚇」或者「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰分別為判監5年及14年，以及罰款500萬元。