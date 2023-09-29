JPEX案｜搜屋揭大量文件被銷毀　警指調查困難　難估算被毀證物量

JPEX案件至今合共拘捕18人，其中2人於澳門落網，本港至今凍結資產接近一億元。警方今日（29日）在記者會上指出，調查由最初鎖定OTC成員，已慢慢進入JPEX詐騙網絡較核心部分，警方正全力追緝幕後主腦及追緝贓款。警方又指，警方在過去三日的行動中，手持搜查令進入6個單位，發現有人在單位內以碎紙機、火及懷疑漂白水，銷毀大量文件。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏形容被銷毀的證物「堆咗成個浴缸」，至於有沒有證物已用其他處理方法棄置，警方無從估計。她形容JPEX案調查「非常龐大、非常複雜、非常困難」，警方不會低估調查難度，所以會動用刑事部所有人員參與調查，務求令案件水落石出，掌握全部幕後人士的身分及盡快追回涉案款項。



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鍾詠敏又指，JPEX案是近年涉案受害人最多、損失金額最大的騙案，警方至今接2,417人報案，損失金額逾15億港元。警方高度重視案件，動用刑事部所有資源參與調查，為更有效整合資料，警方更啟動重大事件調查及災難支援系統（超級電腦）調查。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，以及盡全力追截贓款。她相信損失不止15億元，並呼籲未報案的受害人盡早與警方聯絡。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪亦指出，JPEX案中的受害人被誘騙去到不同加密貨幣找換店（OTC），以現金或銀行轉帳方式購買不同加密貨幣，並將加密貨幣轉至JPEX平台，交由JPEX託管；亦有人將自己本身持有的加密貨幣轉移予JPEX託管。警方調查的其中一個首要重點，是追蹤JPEX用作收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，以追查資金流向及盡快攔截騙款。警方除與海外虛擬資產平台進行情報交流，亦透過受害人的口供獲取資料，以識別及追查犯罪集團的電子錢包。

鄭麗琪稱由於犯罪集團將毁滅大量文件及資料，且涉案電子錢包有成千上萬個，加上相關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，令警方調查面對一定困難。警方追查加密貨幣流向時，雖然區塊鏈顯示相關交易去向，惟基於加密貨幣錢包本身的匿名性，令警方在追截款項及調查上亦遇到困難。但經情報分析及與不同地方的交易平台接洽交流情報後，警方暫已凍結價值約500萬港元加密貨幣資產。警方仍繼續與世界各地的虛擬資產交易所（VASP）爭取追回更多虛擬資產，正等待部分交易平台回覆。