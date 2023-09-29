JPEX案｜澳門司警拘2港人疑案發後用賭場帳戶洗黑錢　正追緝1人

港澳警方就JPEX案件展開聯合行動，兩地至今共拘捕18名港人，其中兩人在澳門落網。澳門司警今日交代案件指，自JPEX詐騙案起接獲3名澳門居民求助，指合共損失144.7萬港元。同時，司警亦接獲香港警方通報，指懷疑有集團骨幹成員將不法資金轉移至澳門娛樂場所的賭博帳戶，進行洗黑錢活動。



司警經調查後，在本周四（28日）拘捕2名男子，並在他們身上搜獲合共660萬港元籌碼及現金、並凍結其中一人的賭博帳戶約300萬港元存款。澳門警方正追緝一名疑犯，並已經凍結其共520萬港元賭博帳戶存款。司警合共凍結1400萬港元現金及籌碼。



事發後疑將JPEX得益轉賬至澳門賭場帳戶 一人仍然在逃

澳門司警今召開記者會指，於本周一至本周四（9月25日至28日）期間，接獲3名澳門居民報案，指在JPEX案合共損失144.7萬港元。此外，司警早前接獲香港警方通報，指部分集團骨幹成員在事發後，將不法資金轉移至澳門。司警調查後，鎖定2名疑犯，發現他們9月多次進出澳門及娛樂場所，並在澳門娛樂場所賭博帳戶存有約820萬港元款項。經香港警察證實，該批資金來自JPEX詐騙案不法所得。兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。

澳門警方在本周四採取執法行動，在口岸一酒店截獲二人，並在他們身上搜獲合共660萬港元籌碼及現金、並凍結其中一人的賭博帳戶約300萬港元存款。澳門警方正追緝一名疑犯，並已經凍結期共520萬港元賭博帳戶存款。二人被捕男子分別為姓何，29歲，報稱兌換店職員，為香港居民；以及姓盧，29歲，報稱網絡工程師，為香港居民。

澳門警方在盧男身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；在何男身上檢獲50萬元賭場籌碼，警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款賬戶。二人拒絕合作，拒絕交代資金來源。澳門警方表示，相信二人為JPEX犯罪骨幹成員，並將詐騙集團所得益，透過澳門賭廳帳戶進行金錢轉移，清洗黑錢。他們涉及罪行包括犯罪集團、清洗黑錢、電腦詐騙罪。

▼香港警方記者會▼



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香港警方：將與澳門執法機關商討如何處理疑犯

澳門警方表示，案件將稍後移交檢察院進行偵辦。香港警方今日（29日）同樣召開記者會交代情況，指將會與澳門執法機關積極商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人暫時羈押，香港警方可能要再等待進一步磋商；但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，香港警方會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。至於在澳門檢獲的資金如何處理，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏表示要視乎案件發展，稱香港與澳門警方一向有很好的合作關係，這方面有待進一步商討。

▼香港警方記者會▼

