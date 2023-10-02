長沙灣私家車遇追截　警員擎槍20秒示警　撞開4車逆線逃去

今日（2日）中午12時13分，一輛私家車懷疑因行車證過期惹疑，被交通警員發現，駕車尾隨追截。私家車駛至青山道近大南西街時，遇上紅燈無法逃走，交通警分別駕駛警車及電單車前後包抄，見私家車被困車龍後，警員隨即下車上前截查，並要求司機下車，惟對方未有遵循指示。其中一名警員曾嘗試扯開黑色私家車車門，更曾擎槍示警，但過程中未有開槍；另一名警員則拿警棍敲向該輛黑色私家車。私家車司機見勢色不對，轉右撞向其他車輛，然後直剷上行人路，沿青山道逆線往荃灣方向逃去無蹤。意外中至少有3輛的士及1輛私家車被撞及，一名的士司機及一名女途人受輕傷。



據現場消息指，黑色私家車疑似為寶馬車，當時中線的福士私家車載有2名乘客，其中一名小孩因私家車受撞擊被嚇哭。



（網上圖片）

一名涉事的士司機接受訪問時表示，前方一名交通警員離開警察電單車後，阻截在場所有車輛，然後衝向私家車；另有警員向私家車擎槍示警約20秒，不斷呼喝要求司機下車不獲理會，又曾拍打車門及嘗試拉開車門不果。司機其後突然開車，撞開4輛車並剷上行人路避開車龍逆線逃去，「都唔係好快速，佢架車可能馬力夠，可以撞開我哋架車，都踩行油啦一定」。被問及會否擔心警員開車，的士司機笑笑口稱「冇得驚喎」，指一旦發生槍戰會找地方躲避。

他又指，事發時有一輛的士停在肇事私家車前方，車身被撞花，其後已駛離現場。