網片直擊｜長沙灣2交通警長截可疑車　擎槍指司機位　警棍連扑9下

長沙灣青山道發生可疑車輛遇查逃逸事件，不顧兩名交通警長拔槍示警及用警棍扑窗，加速連撞4車後剷上行人路調頭逆線逃去。網上流傳一段事發時的影片，可見該輛可疑的黑色寶馬私家車被困於青山道的車龍之中，前無去路、後有追兵，一輛尾隨追截的警車停在其後方，一名交通警員下車後走近私家車，拔出左輪手槍，擎槍隔窗指向司機位，疑曾喝令司機「落車」，惟對方未有理會，警員亦曾嘗試拉起車門不果。其時，私家車一度試圖倒車逃去，另一名到場增援的交通鐵騎士從前方走近，手持警棍猛然向司機位車窗狂扑9下，傳出「呯呯」巨響，但未能成功擊碎車窗，私家車亦沒有停下，踩油向右猛衝，撞向附近至少4車後調頭，剷上右邊行人路後逆線逃去。警員嘗試追上無果，只能無奈目送其離開。據了解，兩名追截的警員均為交通警長。



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事發於今日（2日）中午12時許，有交通警員發現一輛可疑私家車懷疑停車證過期，於是尾隨追截，駛至上址青山道近大南西街時，曾擎槍示警及動用警棍，但私家車撞向至少4車，包括3輛的士及一輛私家車，以及一名女途人後逆線逃去。事件中，一名的士司機及一名女途人受輕傷。現場目擊者指，其中一輛被撞及的的士只是輕微被擦撞，事發後已駛離現場。