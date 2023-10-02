長沙灣警拔槍追截可疑私家車無果　目擊司機：有諗過幫警察擋車

一輛私家車今日（2日）中午在長沙灣被揭發懷疑行車證過期，交通警駕車追截期間，私家車遇上紅燈被困車群，司機漠視警員指示下車，一名警員一度擎槍20秒示警；另一名警員則以警棍連敲私家車車窗多次，但最終仍被私家車撞開4部車突圍，剷上行人路逃去。當時身在車群中的貨車司機黃先生向《香港01》表示，目擊警察近距離追截疑人和擎槍，感覺「幾慌」，他一度想過駛前輕撞涉事私家車，為警察阻擋該車離開，惟因自己所駕貨車為公司車，憂無法向保險公司索償，故最終作罷。



一名警員擎槍指向涉案黑色私家車的司機位，喝令司機下車。（讀者黃先生提供片段截圖）

黃先生指出，他在兩個街口前已看見警察追截涉案黑色私家車，黑色車曾轉入瓊林街，之後再轉回青山道欲逃走，惟駛至一個燈位時剛好亮起紅燈，3輛的士平排停在燈位最前方，旁邊有另一輛私家車，涉案黑色私家車受阻停下，一名警員隨即從警察私家車下車，拔槍指向黑色車要求司機下車，惟司機未有遵從。隨後另一交通警駕電單車趕至，拔出警棍多次敲向黑色車的車窗，惟未能敲破玻璃，黑色車隨即撞開的士，經過黃先生的貨車車頭後，駛上行人路逃去。

另一交通警趕至，拔出警棍扑向黑色私家車的車窗。（讀者黃先生提供片段截圖）

從黃先生提供的片段見到，當時一名警員站在黑色私家車旁，擎槍指向司機位，大叫「開車門！開車門呀！唔係開槍㗎！」另一交通警到場後，以警棍連扑私家車車窗9下，黑色私家車隨即開車，其右邊車身擦撞旁邊另一私家車的左邊車頭，再撞到多輛的士，之後因被的士擋住，稍稍倒車後再次駛前剷上行人路離去。

黃先生提及，當時見到一名女途人坐在行人路一段時間，其後有救護車到場，人員指向該女逃人，他才知道對方受傷，但相信其傷勢不太嚴重。

（網上圖片）

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一名涉事的士司機接受訪問時亦表示，事發時一名交通警員離開警察電單車後，阻截在場所有車輛，然後衝向黑色私家車；另有警員向該私家車擎槍示警約20秒，不斷呼喝要求司機下車不獲理會，又曾拍打車門及嘗試拉開車門不果。司機其後突然開車，撞開4輛車並剷上行人路避開車龍逆線逃去，「都唔係好快速，佢架車可能馬力夠，可以撞開我哋架車，都踩行油啦一定」。

被問及會否擔心警員開槍，的士司機笑笑口稱「冇得驚喎」，指一旦發生槍戰會找地方躲避。他又指，事發時有一輛的士停在肇事私家車前方，車身被撞花，其後已駛離現場。

的士司機接受訪問時表示，一旦發生槍戰會找地方躲避。（蔡正邦攝）

警方表示，目前將案件暫列交通意外後不顧而去及狂亂駕駛，暫未有人被捕。事件中一名60歲姓張的士司機感頸痛，另一名41歲姓陳女途人腳部擦傷，兩人均送明愛醫院治理。