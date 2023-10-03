九巴路口倒車後硬撼尾隨另一九巴　乘客大驚：真係撞落嚟？│有片

秀茂坪發生涉及兩輛雙層巴士車禍。據網上片段所見，一輛九巴214線雙層巴士，在清水灣道右轉入安秀道燈口停下，期間在一名疑為男乘客的協助下，倒後駛回自己的行車線，以便對頭車通過。當該名男乘客跑回214車上時，214線巴士即亮起右邊指揮燈，示意右轉，惟當轉綠燈時，214巴士並未開車，尾隔另一巴士則閃高燈提示。然而，214線巴士突然後退，尾隨巴士立即響號示警，拍攝片段的尾隨巴士上層乘客即大叫「嘩嘩嘩！」同時鏡頭亦被嚇至偏側。

214線巴士雖停了數秒，但當再開車時，即撞向尾隨巴士的車頭，發出「嘭」一聲。拍片乘客已按耐不住，大叫「識唔X識揸車㗎？真係撞落嚟㗎喎？」該乘客由上層車頭準備行落樓下，當行至樓梯位置時，214線巴士再次撞向尾隨巴士，「仲撞？搵人報警呀！」而尾隨被撞的巴士車長，則大叫「有無人受傷？」拍片乘客則向車長稱「我咁啱影咗片呀司機」；車長亦善意回應「真係唔該晒你」。



《香港01》就事件向警方查詢。警方指，於2日晚上9時42分接獲巴士司機及乘客報案，現場為清水灣道與安秀道交界，意外涉及214號線及88號線兩輛九巴。意外中沒有人受傷。警方將案件列作「交通意外無人受傷」跟進。