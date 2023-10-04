金鐘少年刀襲政總保安｜政府：強烈譴責暴力行為　警方將加強巡邏

一名17歲少年今早（4日）在金鐘添美道政府總部對開行人天橋揮舞水果刀，保安上前查問時受襲，其中一人被割傷手，血流如注，另一人則扭傷跌坐地上。該名17歲疑犯終被多名保安及途人合力制服。政府下午發聲明強烈譴責有關暴力行為，並表示警方會在政府總部一帶加強巡邏。



政府發言人表示，香港是法治社會，絕不容忍任何暴力行為，對所有違法行為必定追究到底，並強調警方會徹查案件，執法必嚴、違法必究。在事件發生後，行政署已指示政府總部的保安人員繼續提高警覺，而警方亦在政府總部一帶加強巡邏，以保障政府總部職員、訪客和市民的安全。政府向受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。



白衫男子用生果刀襲擊政總保安，被多名保安合力制服。（點新聞提供圖片）

案發現場圖片可見最少6人，包括在場保安員及途人，合力制服少年，有人壓住其身體，以防他反抗逃跑。至於兩名傷者，其中一人左手腕流血，由同事包紮，另一人則坐跌在疑犯身旁地上，由同事扶起。大批警員持盾牌到場戒備，地面遺下一把生果刀、一個保溫瓶及一個黑色背囊。

地上遺下一把生果刀。（黃偉民攝）

警方表示，今早約10時20分接報，指一名男保安人員於政府總部外一天橋懷疑被人用刀襲擊。警員趕赴現場，發現該名57歲姓劉男保安人員手部受傷，另一名60歲姓鄭男保安人員亦於制止疑兇期間腳部受傷。他們清醒被送往瑪麗醫院治理。警方在現場拘捕一名17歲姓梁男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。中區警區重案組正積極跟進該案，包括追查該宗傷人案的動機。