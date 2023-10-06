男拔DSE考生曾憲哲失蹤2日　媽：曾提壓力大　民間搜索隊上山找尋

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲），前日（4日）中午離開學校後失蹤，至今將近兩日，家人緊急在社交媒體發文尋人。曾媽媽向《香港01》表示，兒子曾透露學業壓力大，她擔心兒子有事。由於曾憲哲最後在石門出現，民間搜索隊今早自發登山找尋。



《香港01》今早聯絡到曾母，她指還未找到兒子。憲哲是男拔的應屆DSE考生，最近曾透露學業壓力大、睡不好。曾母昨日在社交媒體發尋人啟示，指兒子身穿校服，前日（4日）下午12時46離開學校，在旺角東站乘屯馬綫，下午1時27分在石門出閘，之後失蹤，身上沒有電話，「好擔心佢有事」。她呼籲大眾如發現曾憲哲，立即與她聯絡。

有家長及舊生得知曾憲哲最後在石門露面，昨晚曾到石門及鄰近市區尋找。郊野義務搜索隊義工表示今日（6日）行動繼續。早上8時許，有義工到石門山一帶搜索，並將出動航拍機協助。由於颱風「小犬」將至，義工擔心曾憲哲有危險，希望盡快找到他，並呼籲市民及行山人士多留意。《香港01》正向拔萃男書院了解。

17歲學生曾憲哲身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。（警方提供）

警方昨日發相呼籲，任何人如有曾憲哲的消息或曾見過他，可致電2860-1040或9886-0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。