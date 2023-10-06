海關屯門檢逾2萬件走私冒牌貨及電子煙油產品　市值共約390萬元

香港海關於9月21日在屯門內河船碼頭海關驗貨場偵破一宗懷疑走私案件，檢獲約2萬件懷疑冒牌貨物及約3000支懷疑含有尼古丁成分的電子煙油，估計市值共約390萬元。



海關檢獲一批懷疑冒牌貨物和懷疑含有尼古丁成分的電子煙油。（海關提供）

海關於9月21日透過風險評估，檢查一個從廣東南沙抵港，並報稱載有生活用品的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內發現該批電子煙油及懷疑冒牌貨物，包括耳機、鞋履、手提電話和手機配件。初步調查顯示，該批電子煙油及懷疑冒牌物品將經空運渠道轉口至海外地區。案件仍在調查中。

海關表示，將會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，嚴厲打擊走私和跨境冒牌物品活動。 根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私及懷疑冒牌活動。