男拔生曾憲哲失蹤｜小犬改掛8號風球前　警消防義工花心坑續尋人

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲（17歲），自上周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經4日，警方、學校舊生、家長及民間搜索隊連日來四出搜尋。颱風「小犬」持續襲港，天文台將於今日（8日）中午改發八號風球。八號風球前夕，警方機動部隊（PTU）及消防今早繼續到沙田小瀝源花心坑集合尋人。民間搜索隊亦爭分奪秒到恆大商學院以南上山尋人，稱：「有個初步目標，12點前希望收隊，所以好緊張，好多人上去搜緊。」



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警方昨日（7日）在社交平台交代最後調查進度，指憲哲最後被發現於周三下午約2時30分，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。警方現時搜救範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。而曾媽媽昨晚更新社交媒體曾指，憲哲八達通最後一次使用仍是周三下午1時27分 。

郊野義務搜索隊昨日接獲警方的最新消息，指憲哲曾在小瀝源出現，於是昨日下午5時許即派人上山搜索。搜索隊指，昨日派遣3組，共12人到花心坑搜索，而今早8時亦有14人到恆大商學院以南搜索，希望把握時機，在八號颱風懸掛前收隊。搜索隊稱，現在實施細區搜索，以「格仔清除法」逐步尋人。

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此外，據悉有一幅懷疑是失蹤當日的學校閉路電視截圖，參與搜索的人用作參考以確認憲哲的穿著。截圖可見憲哲離校前的最後身影，當時他步出課室門，戴黑色口罩、身穿白色恤衫校服、佩戴男拔校章、黑色長褲、黑色皮帶、黑色皮鞋；身上攜有一個藍色男拔銀包。

網上亦流傳一張尋人啟事的圖片，照片中的憲哲手持獎杯，上面以英文呼籲憲哲借電話，或者向任何人或到港鐵站求助，盡快與父母聯絡，「爸媽很愛你，很想念你，以你為榮。請回家，我們可以一起面對任何事。」

曾憲哲家屬在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。

失蹤男生的家人在網上尋人。（互聯網）

▼曾憲哲失蹤第二日，有學校舊生到梅子林張貼尋人告示▼

