颱風小犬｜9號風球港鐵停露天段　大圍、荃灣西多站大批乘客滯留

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，然而當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，令不少人措手不及，被困在車站車廂及大堂，車站外的的士站大排長龍，但輪候人士過多，人龍未能消化，亦有人嘗試召網約車離開，大圍站目測有數百人未能離開，有警方到場維修秩序。而紅磡站內外均擠滿人潮，的士站大排長龍，但卻是「人等車」的情況，未見的士到場接載。

《香港01》亦接獲身在荃灣西站的讀者關小姐求助，她指自己在九龍站上車前往天水圍，惟列車駛至荃灣西站時，因改發9號而被職員要求離開車廂，惟港鐵沒有提供接駁車服務，數百名乘客滯留在車站，不少人鼓譟，更曾驚動警方到場處理，最終有乘客返回車廂等候，亦有人嘗試到的士站截乘的士，惟遲遲未有的士到場載客。



▼大圍站▼



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紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。排頭位的乘客指，已輪候超過 一小時，本來從內地抵港，欲經鐵路返南昌。

另一位乘客朱先生則指，自己在大圍站附近工作，下午6時許公司已因應天氣情況讓他們提早下班，沒料到突然改發9號風球，他與同事滯留在車站，曾嘗試截乘的士不果，幸獲友人幫忙駕車到場接送。

林先生指，原本從上水站出發，打算轉乘屯馬綫，末料突然暫停服務，現時已排隊超過半小時，正尋找其他辦法例如網召車回家，或託朋友載回家。在長凳上等待的陳先生，從金鐘出發，欲經紅磡返回沙田，他表示已逗留超過廿分鐘，曾打開召的士應用程式，亦沒人接單。

▼荃灣西站情況▼



▼紅磡站情況▼

