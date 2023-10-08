颱風小犬｜大圍站市民嘆加費call唔到車　憂明無法登機盼有順風車

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，然而當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，令不少人措手不及，滯留在車站車廂及大堂，車站外的的士站大排長龍。《香港01》在現場訪問市民，有在場市民表示，到達大圍站時發現整個港鐵站「好似所有嘢都閂晒咁」，又曾用的士APP「嗌的士」但無果，表示「大家都係用的士APP叫的士，加成50至100蚊，搞到好多人搶車」，現惟有盼望有順風車載她回家。



黃小姐表示未能成功截的士，希望找到順風車載她回家。（林振華攝）

黃小姐指自己從朋友大圍家中離開，想到大圍站乘搭港鐵到金鐘轉車至港島回家，但當抵達大圍站時，發現整個港鐵站「好似所有嘢都閂晒咁」，她亦嘗試詢問乘客現時情況，但其他乘客都表示得十分徬徨。黃小姐無奈稱，「我聽日要趕飛機，好驚今日返唔到屋企，趕唔到飛機」，她指曾經嘗試利用手機APP「嗌的士」及截乘的士但不果，黃小姐又表示，「可能大家都係用的士APP叫的士，加成50至100蚊，搞到好多人搶車」。她稱，現在惟有盼望有順風車載她回家。

▼大圍站▼



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乘客朱先生指自己在大圍站附近工作，下午6時許公司已因應天氣情況讓他們提早下班，沒料到突然改發9號風球，他與同事滯留在車站，曾嘗試截乘的士不果，幸獲友人幫忙駕車到場接送。

▼荃灣西站情況▼

