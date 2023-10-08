颱風小犬｜紅磡站的士站頭位等1小時　乘客：點解天文台咁遲宣布

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，不少乘客措手不及，滯留在車站車廂及大堂，有家歸不得。《香港01》記者在紅磡站向受影響乘客了解，問及排在的士站頭位的乘客候車時間，他無奈指已等了1小時。亦有排隊的市民，指已輾轉在街流連兩小時，憤怒問道﹕「點解天文台咁遲先宣布 ？早啲通知得唔得？」。



▼紅磡站情況▼



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紅磡站外的士站排隊的溫女士指，她晚上7時在將軍澳區收工，住所在馬鞍山區，至晚上9時仍未能回家。她向記者表示「好嬲啊，我7點鐘收工 ，轉嚟轉去，依加仲等緊！」，又斥責天文台「點解天文台咁遲先宣布 ？早啲通知得唔得？」

另一位陳女士則指，在金鐘下班回馬鞍山，的士議價500元一程都拒載，電話已沒有電。被問及會否在市區租酒店，她則反問「我打工仔嚟嫁咋，住一晚好貴」。

▼大圍站▼



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紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。排頭位的乘客指，已輪候超過一小時，本來從內地抵港，欲經鐵路返南昌。

另一位乘客朱先生則指，自己在大圍站附近工作，下午6時許公司已因應天氣情況讓他們提早下班，沒料到突然改發9號風球，他與同事滯留在車站，曾嘗試截乘的士不果，幸獲友人幫忙駕車到場接送。

林先生指，原本從上水站出發，打算轉乘屯馬綫，末料突然暫停服務，現時已排隊超過半小時，正尋找其他辦法例如網召車回家，或託朋友載回家。在長凳上等待的陳先生，從金鐘出發，欲經紅磡返回沙田，他表示已逗留超過廿分鐘，曾打開召的士應用程式，亦沒人接單。