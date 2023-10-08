颱風小犬｜荃灣西站外現白牌車　荃灣往屯元天方向索價200蚊一位

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列服務，然而當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，不少人措手不及，荃灣西站內大量乘客被困車站，車站外的士站有至少200人候車，亦有疑似有白牌車在荃灣西站外「兜客」，有司機向乘客稱要200元一位前往元朗、天水圍及屯門等地方，由於等候多時，有不少人逼於無奈地都要上白牌車。曾有一輛市區的士司機向一名女乘客索價1000元往兆康，女乘客無力支付，最終與其他4名乘客夾乘的士前往屯元天。



《香港01》 記者到現場採訪，有市民表示，他收工正準備返回屯門，但往屯門方向已經沒有列車服務，已經等了逾一小時亦沒有港鐵職員幫忙，他無奈嘆道：「邊度有人幫呀？」，又指的士一到站即被乘客爭先上車，據悉每一位乘客要支付多200元車資。



▼荃灣西站情況▼



曾先生指他收工準備回屯門，但只有屯馬線往南昌方向有車，往屯門則已經沒有列車服務。他續稱，已經等了個多小時，被問及有無職員幫忙時，他無奈稱﹕「邊度有人幫呀？」。另外，港鐵通宵開放車站供乘客避雨，曾先生表示「呢度（的士站）個個都避雨，有咩用，都冇車」。而的士一到站即被乘客爭先上車，據悉要支付多200元車資，他指「畀多200蚊都畀啦」，只求盡快回家。

▼大圍站▼



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港鐵指，各車站今晚會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助。乘客如有需要可逗留在車站暫避，直至天氣狀況改善；車站內亦備有適量水及乾糧，乘客如有需要，可向職員查詢。

港鐵重申，一切安排，會以安全為大前提，籲請滯留乘客放心並感謝大家的理解，在惡劣天氣期間，車站職員會盡量協助乘客。

▼紅磡站情況▼



紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。排頭位的乘客指，已輪候超過 一小時，本來從內地抵港，欲經鐵路返南昌。

港鐵晚上表示，九號風球下對車務和乘客的行程造成影響，基於安全考慮，港鐵須於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號後，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。