颱風小犬｜荃灣西往元朗紅Van索價每位200元　若客滿一程收3200元

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列服務，然而當時仍有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛令市民措手不及。荃灣西站內有大量乘客滯留，車站外的士站有至少200人候車，《香港01》 記者在現場採訪，發現除了白牌車索天價每位200元以上往屯元天方向外，有往元朗的紅Van亦索價每位200元，雖則屬「天價」車資，但仍有不少滯留市民趕上車。若該輛16座紅Van坐滿客，每程可以收取3,200元！



荃灣西站外有疑似白牌車及的士在荃灣西站外「兜客」，司機向每乘客索數百元，會開前往屯元天等地方。更有的士曾向1名女乘客開價1,000元，惟她無法獨力支付，最終與其他乘客一起上車，以分擔車費。



▼荃灣西站情況▼



滯留乘客借錢乘車回家

乘客戴先生指自己從機場收工，約6時到達荃灣西站準備轉車回屯門，卻發現往屯元天方向已經沒有列車服務，等候逾3小時，他無奈地只好在站外截車，但卻發現荃灣往屯元天方向有司機竟索價每位300至400元。戴先生表示「而家得180蚊囉，我自己都唔夠錢返去，要搵人借錢囉、同人哋夾囉」。在此狀況下，他指「你叫佢（港鐵）搵免費車我好過啦！」

曾先生指他收工後準備回屯門，但只有屯馬線往南昌方向有車，往屯門則已經沒有列車服務。他續稱已經等了個多小時，被問及有無職員幫忙時，他只能無奈稱﹕「邊度有人幫呀？」。另外，港鐵通宵開放車站供乘客避雨，曾先生表示「呢度（的士站）個個都避雨，有咩用，都冇車」。而的士一到站即被乘客爭先上車，據悉要支付多200元車資，他指「畀多200蚊都畀啦」，只求盡快回家。

▼大圍站▼



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港鐵指，各車站今晚會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助。乘客如有需要可逗留在車站暫避，直至天氣狀況改善；車站內亦備有適量水及乾糧，乘客如有需要，可向職員查詢。

港鐵重申，一切安排，會以安全為大前提，籲請滯留乘客放心並感謝大家的理解，在惡劣天氣期間，車站職員會盡量協助乘客。

▼紅磡站情況▼



紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。排頭位的乘客指，已輪候超過 一小時，本來從內地抵港，欲經鐵路返南昌。

港鐵晚上表示，九號風球下對車務和乘客的行程造成影響，基於安全考慮，港鐵須於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號後，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。