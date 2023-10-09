颱風小犬｜黑雨環翠邨停車場水浸　管理處抽走積水　車主自發清理

颱風小犬「奇襲」本港，為香港帶來大量雨水，天文台於今日凌晨發出黑色暴雨警告信號。上月8日黑雨期間，出現嚴重水浸的柴灣環翠邨，今日凌晨約4時，被發現多處出現水浸情況，其中環翠邨停車場已有數吋水深，大約浸至車胎近轆軨的位置。

據悉，管理處已啟用6部電水泵抽水，幸已有起色；亦有熱心車主走到停車場檢查自己的愛驅時，發現停車場內水浸，於是自發協助清理瘀塞的渠蓋，協助去水。而附近迴旋處等街道亦被泥水掩蓋，雨水不停從斜路湧下。



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此外，當局亦於凌晨3時許，在中西區接獲有水浸被困的求助個案，報案人均沒有受傷；部份港島區道路包括東區走廊、山道天橋等亦有水浸報告，所幸水氹並不深。

香港天文台於凌晨4時正發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。天文台指，小犬的強雨帶正持續影響珠江口一帶。自午夜起，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島東、九龍東及將軍澳的雨量更超過200毫米。天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早繼續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

環翠邨對開迴旋處被泥水淹蓋。(網上圖片)