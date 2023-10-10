男拔生曾憲哲失蹤｜颱風後警民出動百人　兵分多路上山搜索

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，距今已7日。隨着颱風「小犬」離開本港，搜救行動繼續進行。今日（10日）早上9時半，消防、警方機動部隊（PTU）、攀山拯救隊、民間搜索隊及民安隊約100人在大老山隧道行政大樓集合，在召開簡單的會議後，便兵分多路上山，展開大規模搜索。期間飛行服務隊加入搜救，出動直升機在山頭位置尋人。



有份協助搜索的義務搜索隊成員徐先生表示，今次是第二次參與搜索行動，主要沿花心坑行車路兩旁搜索，暫時不會上山。



此外，郊野義務搜索隊（CVST）發言人表示，14名成員今早10時到石門上山搜索，未決定收隊時間，但強調「一定不會早」。同樣參與搜救行動的香港守望者服務團（HKGV）發言人表示，今日待成員下班後，即晚上約9時，會繼續上山尋人，搜索範圍仍在分析中。



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失蹤男拔生曾憲哲。（網上圖片）

曾憲哲最後被發現在周三下午約2時半，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。救援人員近日在小瀝源花心坑一帶集合上山。

警方再次呼籲，任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。